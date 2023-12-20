"Только нет без деревни России": в Барнауле пройдет концерт алтайских исполнителей
Душевные произведения прозвучат вживую, в сопровождении оркестра
20 декабря 2023, 08:30, ИА Амител erid: LjN8K4NzM
Много ли песен сегодня звучит о деревне? О ее радостях и бедах, чудаковатых жителях и живописной неповторимой природе? 6 января 2024 года на сцене Дворца культуры Барнаула пройдет финальный концерт проекта "Только нет без деревни России", где можно услышать много хороших и душевных произведений. Программа станет ярким воплощением самобытности алтайского села. Все песни и мелодии очень просты и доступны любому слушателю. И только живой звук. Начало в 17:00.
Пропитанные любовью к Родине
Основа репертуара концертной программы "Только нет без деревни России" – авторские произведения композиторов: народного артиста РФ Олега Иванова (Москва) и заслуженного работника культуры РФ Олега Маркова (с. Зональное, Алтайский край).
Они пропитаны любовью к Родине и близки простому слушателю в живом исполнении одного из ведущих профессиональных коллективов – Русского камерного оркестра Барнаула (художественный руководитель и дирижер которого – заслуженный артист России Алексей Кузнецов).
Музыкальные произведения созданы специально для проекта. Их исполняет вокально-инструментальный ансамбль "Путь", в составе которого ведущие барнаульские музыканты-профессионалы:
- Андрей Земсков;
- Максим Каташев;
- Вячеслав Машлякевич;
- Евгений Гришин;
- Андрей Леляков;
- Александр Шмелев.
Заслуженные коллективы края
Вместе с ансамблем "Путь" выступят и другие заслуженные коллективы и исполнители Алтайского края:
- народный вокальный ансамбль "Повелика", руководитель – заслуженный работник культуры РФ Олег Марков (Зональный район);
- народный вокально-инструментальный ансамбль "Добрый вечер", руководитель – Сергей Жинкин (Троицкий район);
- солист Сергей Степочкин (Барнаул);
- солист Геннадий Городилов (Первомайский район);
- студентка Алтайского государственного музыкального колледжа Полина Рождественская, класс преподавателя Натальи Батановой;
- вокальный дуэт "Фреско" (Людмила Гюрджян, Олег Яценко, Бийск).
Специальные гости концерта – народный артист России Олег Иванов (Москва), экс-солист группы "Доктор Ватсон" Владимир Овчаров (Москва), заслуженный работник культуры РФ Олег Марков.
Улыбки и слезы
Проект "Только нет без деревни России", поддержанный президентским фондом культурных инициатив, в Алтайском крае начали реализовывать 22 апреля 2023 года в бийском городском Дворце культуры. Продолжили 23 апреля в Культурно-досуговом центре с. Алтайское Алтайского района. В мае и июне артистов встречали гостеприимные Троицкий и Целинный районы, в сентябре-октябре – города Камень-на-Оби, Славгород, Рубцовск, Панкрушихинский и Усть-Калманский районы. Общее количество зрителей уже – более 20 тыс. человек.
Живая вокальная и инструментальная музыка очень востребована у сельского жителя, она вызывает улыбки и слезы, побуждает на бурные аплодисменты знакомыми оборотами речи и задушевными гармоническими созвучиями русских народных инструментов, возвращая во времена расцвета вокально-инструментального жанра и массовой патриотической песни.
Уходя из учреждений культуры, люди искренне благодарили артистов, приглашали приехать еще. Каждую программу усиливал видеоконтент из репродукций картин алтайских самобытных художников-самородков. Проект на территории Алтайского края удался. Тема деревни сегодня звучит особенно, динамически остро и тепло. Сила корней, уходящих в глубь веков, принадлежит деревне, которую нужно сохранять и поддерживать.
Возрастное ограничение 6+
АКОО "Творческое объединение композиторов "Песни иткульского лета"Реклама
20:14:22 21-12-2023
Концерт очень интересный и уникальный,песни тепло принимались в гастрольном туре по городам и райцентрам нашего края,на концерт пойдем всей семьей!!!
16:41:42 24-12-2023
Очень хороший концерт! Я в Бийске ходил. Мне тем более было интересно увидеть на сцене своих друзей из творческого объединения Песни иткульского лета.