"Только нет без деревни России": в Барнауле пройдет концерт алтайских исполнителей

Душевные произведения прозвучат вживую, в сопровождении оркестра

20 декабря 2023, 08:30, ИА Амител erid: LjN8K4NzM

Концерт "Только нет без деревни России" / Фото: Геннадий Городилов

Много ли песен сегодня звучит о деревне? О ее радостях и бедах, чудаковатых жителях и живописной неповторимой природе? 6 января 2024 года на сцене Дворца культуры Барнаула пройдет финальный концерт проекта "Только нет без деревни России", где можно услышать много хороших и душевных произведений. Программа станет ярким воплощением самобытности алтайского села. Все песни и мелодии очень просты и доступны любому слушателю. И только живой звук. Начало в 17:00.

Пропитанные любовью к Родине

Основа репертуара концертной программы "Только нет без деревни России" – авторские произведения композиторов: народного артиста РФ Олега Иванова (Москва) и заслуженного работника культуры РФ Олега Маркова (с. Зональное, Алтайский край).

Они пропитаны любовью к Родине и близки простому слушателю в живом исполнении одного из ведущих профессиональных коллективов – Русского камерного оркестра Барнаула (художественный руководитель и дирижер которого – заслуженный артист России Алексей Кузнецов).

Музыкальные произведения созданы специально для проекта. Их исполняет вокально-инструментальный ансамбль "Путь", в составе которого ведущие барнаульские музыканты-профессионалы:

Андрей Земсков;

Максим Каташев;

Вячеслав Машлякевич;

Евгений Гришин;

Андрей Леляков;

Александр Шмелев.

Концерт "Только нет без деревни России" / Фото: Геннадий Городилов

Заслуженные коллективы края

Вместе с ансамблем "Путь" выступят и другие заслуженные коллективы и исполнители Алтайского края:

народный вокальный ансамбль "Повелика", руководитель – заслуженный работник культуры РФ Олег Марков (Зональный район);

народный вокально-инструментальный ансамбль "Добрый вечер", руководитель – Сергей Жинкин (Троицкий район);

солист Сергей Степочкин (Барнаул);

солист Геннадий Городилов (Первомайский район);

студентка Алтайского государственного музыкального колледжа Полина Рождественская, класс преподавателя Натальи Батановой;

вокальный дуэт "Фреско" (Людмила Гюрджян, Олег Яценко, Бийск).

Специальные гости концерта – народный артист России Олег Иванов (Москва), экс-солист группы "Доктор Ватсон" Владимир Овчаров (Москва), заслуженный работник культуры РФ Олег Марков.

Исполнители. Концерт "Только нет без деревни России" / Фото: Геннадий Городилов

Улыбки и слезы

Проект "Только нет без деревни России", поддержанный президентским фондом культурных инициатив, в Алтайском крае начали реализовывать 22 апреля 2023 года в бийском городском Дворце культуры. Продолжили 23 апреля в Культурно-досуговом центре с. Алтайское Алтайского района. В мае и июне артистов встречали гостеприимные Троицкий и Целинный районы, в сентябре-октябре – города Камень-на-Оби, Славгород, Рубцовск, Панкрушихинский и Усть-Калманский районы. Общее количество зрителей уже – более 20 тыс. человек.

Живая вокальная и инструментальная музыка очень востребована у сельского жителя, она вызывает улыбки и слезы, побуждает на бурные аплодисменты знакомыми оборотами речи и задушевными гармоническими созвучиями русских народных инструментов, возвращая во времена расцвета вокально-инструментального жанра и массовой патриотической песни.

Уходя из учреждений культуры, люди искренне благодарили артистов, приглашали приехать еще. Каждую программу усиливал видеоконтент из репродукций картин алтайских самобытных художников-самородков. Проект на территории Алтайского края удался. Тема деревни сегодня звучит особенно, динамически остро и тепло. Сила корней, уходящих в глубь веков, принадлежит деревне, которую нужно сохранять и поддерживать.



Возрастное ограничение 6+

АКОО "Творческое объединение композиторов "Песни иткульского лета"

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