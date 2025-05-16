Только практика. Алтайских предпринимателей обучат высоким стандартам бизнеса

В крае стартовал новый сезон губернаторской программы подготовки кадров

16 мая 2025, 08:15, ИА Амител

Предприниматели за партами / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Высоким стандартам бизнеса обучат краевых предпринимателей из самых разных сфер. В Алтайском крае стартовал новый сезон губернаторской программы подготовки профессиональных кадров. Это совместный проект регионального центра "Мой бизнес" и алтайского филиала РАНХиГС. За годы его существования ценный опыт и полезные контакты обрели свыше двух тысяч представителей МСП. Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул выяснила, чему в этот раз будут учить бизнесменов, севших за парты.

Никаких скучных долгих лекций – только практика. А еще дискуссии и реальные бизнес-кейсы родом с алтайской земли. За два месяца слушателей губернаторской программы обучат платить налоги, использовать в делах ИИ, наращивать продажи, стратегически мыслить, а также управлять людьми и финансами.

В числе слушателей Антон Жабин – директор фитнес-академии GEEKSPACE, которая выпускает спортивных тренеров. Он говорит, что пришел в проект, чтобы увеличить число своих клиентов и полезных контактов.

"Считаю, что в моей компании самое отстающее звено – это маркетинг. У нас сильное сарафанное радио, нас рекомендуют, но этого недостаточно, чтобы захватывать рынок. Губернаторская программа насчитывает 150 участников, такое большое комьюнити, и редко где еще возникает возможность пообщаться с большим количеством предпринимателей, получить нужные компетенции и навыки", – рассказал Алексей Жабин.

От самозанятого до руководителя компании по производству микрозелени "ЗеленаяХваленая" буквально за год вырос барнаулец Давыд Андреев. Он вошел в образовательный проект, чтобы расти еще.

"Я сотрудничаю с новыми заведениями, чтобы расширять свое производство, мне нужна команда, и я хочу посмотреть, как правильно выстраивать взаимоотношения в команде, как правильно делегировать обязанности, и перенять опыт у профессионалов, для того чтобы не совершать ошибок", – поделился предприниматель.

Новшество этого года заключается в том, что образовательный процесс выстроен по трем потокам согласно запросам "учеников". Это финансовое обеспечение бизнеса, управление командами и маркетинг. Все три трека включают главный тренд года: борьбу с нехваткой рабочих рук при помощи ИИ. Обучением предпринимателей займутся практикоориентированные краевые эксперты, объясняет директор Алтайского фонда МСП Станислав Татаринцев:

"Это и преподаватели вуза, и бизнес-эксперты, часть из которых уже были в прошлые годы, часть новых добавляются. Лучшие специалисты. Программа направлена на действующих работников, руководителей, специалистов. Тут теория, безусловно, важна, как фундамент. Но если сразу ее не применять, без какого-то апробирования, потом теоретические знания исчезают, а тут сразу же будут подкрепляться. И доля практических занятий будет выше, чем в предыдущий год".

Уже 30 июня сезон обучения завершится. Вместе с заветными "корочками" слушатели получат реальную возможность масштабировать свое дело и нарастить объем продаж.