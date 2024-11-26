Только пять дней. Kerama Marazzi дарит скидку 25% на всю продукцию в "Черную пятницу"
Купить с выгодой можно плитку, сантехнику, обои и многое другое
26 ноября 2024, 10:30, ИА Амител erid: LjN8KBmNw
Каждый год миллионы людей по всему миру с нетерпением ждут "Черную пятницу" – день скидок и выгодных предложений. В этом году магазин Kerama Marazzi* дарит клиентам скидку 25%. Обновить дом по самым привлекательным ценам можно в течение пяти дней с 29 ноября по 3 декабря 2024 года.
На какие товары действует скидка?
Предложение уникально не только по объему, но и по разнообразию решений в разных стилях и ценовых сегментах. Kerama Marazzi предлагает богатый ассортимент акционной продукции:
- керамическую плитку и керамогранит;
- мозаику и декоративные элементы;
- сантехнику и мебель для ванной комнаты;
- обои различных стилей и оттенков.
Всего более 5000 товарных позиций, подходящих для самых разнообразных интерьеров и бюджетов.
К "Черной пятнице" нужно подготовиться заранее, чтобы без спешки выбрать для своего дома все самое лучшее. Заранее спланируйте покупки. Посетите фирменные магазины уже сейчас, чтобы посмотреть весь ассортимент и выбрать подходящие варианты, а также посчитать выгоду от приобретения товаров в акцию.
Как сделать осознанный выбор?
Воспользуйтесь услугой от Kerama Marazzi: закажите бесплатный эскизный дизайн-проект по размерам вашей ванной комнаты. Вы получите:
- пример раскладки материалов в интерьере;
- полный расчет стоимости покупки с учетом скидок;
- схему для укладки плитки и установки сантехники.
Услуга доступна во всех фирменных магазинах компании.
Примеры экономии:
- керамическая плитка "Сорбонна" бежевый матовый 25x40x0,8 от 1010 руб/кв.м (вместо 1346 руб.);
- керамогранит "Монте Тиберио" натуральный обрезной 60x119,5x0,9 от 2594 руб/кв.м (вместо 3459 руб.);
- обои "Оазис" мотив, бежевый, зеленый от 3563 руб. (вместо 4750 руб.);
- раковина Plaza* накладная 60, белая глянцевая от 8104 руб. (вместо 10 805 руб.);
- тумба Cubo* подвесная с ящиками 80, белая матовая от 30 508 руб. (вместо 40 677 руб.);
- смеситель Ole* однорычажный без донного клапана 3/8, хром глянец от 11 568 руб. (вместо 15 425 руб.).
Не упустите шанс сделать выгодные покупки: приобрести плитку и керамогранит, обновить обои, смеситель, унитаз или раковину, душевую перегородку, обустроить ванную комнату новой мебелью.
Kerama Marazzi
Адрес: Барнаул, ул. Малахова, 94б
Тел.: 8-966-031-53-40
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00
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*Kerama Marazzi ("Керама Марацци"); Plaza ("Плаза"); Cubo ("Кубо"); Ole ("Оле")
ООО "Сибирь-Керама"Реклама
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