Только пять дней. Kerama Marazzi дарит скидку 25% на всю продукцию в "Черную пятницу"

Купить с выгодой можно плитку, сантехнику, обои и многое другое

26 ноября 2024, 10:30, ИА Амител erid: LjN8KBmNw

Ванная комната / Фото: Kerama Marazzi

Каждый год миллионы людей по всему миру с нетерпением ждут "Черную пятницу" – день скидок и выгодных предложений. В этом году магазин Kerama Marazzi* дарит клиентам скидку 25%. Обновить дом по самым привлекательным ценам можно в течение пяти дней с 29 ноября по 3 декабря 2024 года.

На какие товары действует скидка?

Предложение уникально не только по объему, но и по разнообразию решений в разных стилях и ценовых сегментах. Kerama Marazzi предлагает богатый ассортимент акционной продукции:

Всего более 5000 товарных позиций, подходящих для самых разнообразных интерьеров и бюджетов.

К "Черной пятнице" нужно подготовиться заранее, чтобы без спешки выбрать для своего дома все самое лучшее. Заранее спланируйте покупки. Посетите фирменные магазины уже сейчас, чтобы посмотреть весь ассортимент и выбрать подходящие варианты, а также посчитать выгоду от приобретения товаров в акцию.

Товары для ванной комнаты и дома / Фото: Kerama Marazzi

Как сделать осознанный выбор?

Воспользуйтесь услугой от Kerama Marazzi: закажите бесплатный эскизный дизайн-проект по размерам вашей ванной комнаты. Вы получите:

пример раскладки материалов в интерьере;

полный расчет стоимости покупки с учетом скидок;

схему для укладки плитки и установки сантехники.

Услуга доступна во всех фирменных магазинах компании.

Примеры экономии:

Не упустите шанс сделать выгодные покупки: приобрести плитку и керамогранит, обновить обои, смеситель, унитаз или раковину, душевую перегородку, обустроить ванную комнату новой мебелью.

Kerama Marazzi

Адрес: Барнаул, ул. Малахова, 94б

Тел.: 8-966-031-53-40

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00

Сайт

*Kerama Marazzi ("Керама Марацци"); Plaza ("Плаза"); Cubo ("Кубо"); Ole ("Оле")

ООО "Сибирь-Керама"

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