Толстый кот Степан и его смешные видео. Чем прославилась пушистая звезда из Бийска

Знаменитость YouTube "отправился на радугу" 8 августа

09 августа 2023, 13:00, ИА Амител

Кот Степан / скриншот YouTube

8 августа не стало самого толстого кота России – Степы. Об этом сообщила в социальных сетях бийский блогер Ирина Балахнина. Именно она выкладывала видео с котом на YouTube. "Сегодня на небеса отправился чудесный котик, прекрасный Степушка, который дарил нам доброту и радость не один год. Он был очень ласковый и как будто многое понимал и знал. К сожалению, ничто не вечно, никто не вечен, и нам приходится провожать наших любимцев, но они навсегда остаются в нашем сердце", – написала девушка.

Блогер также рассказала, что хозяйка Степы – баба Валя – похоронила питомца недалеко от дома (ей помогли похоронить, вырыть могилку). Кошки в доме, где жил Степа, горюют, поделилась хозяйка.

Мы решили собрать самые милые видео со Степой.