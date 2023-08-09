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Толстый кот Степан и его смешные видео. Чем прославилась пушистая звезда из Бийска

Знаменитость YouTube "отправился на радугу" 8 августа

09 августа 2023, 13:00, ИА Амител

Кот Степан / скриншот YouTube
Кот Степан / скриншот YouTube

8 августа не стало самого толстого кота России – Степы. Об этом сообщила в социальных сетях бийский блогер Ирина Балахнина. Именно она выкладывала видео с котом на YouTube. "Сегодня на небеса отправился чудесный котик, прекрасный Степушка, который дарил нам доброту и радость не один год. Он был очень ласковый и как будто многое понимал и знал. К сожалению, ничто не вечно, никто не вечен, и нам приходится провожать наших любимцев, но они навсегда остаются в нашем сердце", – написала девушка.

Блогер также рассказала, что хозяйка Степы – баба Валя – похоронила питомца недалеко от дома (ей помогли похоронить, вырыть могилку). Кошки в доме, где жил Степа, горюют, поделилась хозяйка.

Мы решили собрать самые милые видео со Степой.

Самого толстого кота Бийска трижды пытались украсть, но не смогли унести

Неизвестные даже хотели увезти Степу на машине, но и так не получилось
НОВОСТИОбщество
Бийск питомцы

Комментарии 1

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Гость

17:28:54 09-08-2023

отличная подборка!!! переживаем всей семьей, ну как такая беда могла случиться? где были службы, где была общественность? огромная потеря для нас, жителей ....

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