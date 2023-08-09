Толстый кот Степан и его смешные видео. Чем прославилась пушистая звезда из Бийска
Знаменитость YouTube "отправился на радугу" 8 августа
09 августа 2023, 13:00, ИА Амител
8 августа не стало самого толстого кота России – Степы. Об этом сообщила в социальных сетях бийский блогер Ирина Балахнина. Именно она выкладывала видео с котом на YouTube. "Сегодня на небеса отправился чудесный котик, прекрасный Степушка, который дарил нам доброту и радость не один год. Он был очень ласковый и как будто многое понимал и знал. К сожалению, ничто не вечно, никто не вечен, и нам приходится провожать наших любимцев, но они навсегда остаются в нашем сердце", – написала девушка.
Блогер также рассказала, что хозяйка Степы – баба Валя – похоронила питомца недалеко от дома (ей помогли похоронить, вырыть могилку). Кошки в доме, где жил Степа, горюют, поделилась хозяйка.
Мы решили собрать самые милые видео со Степой.
17:28:54 09-08-2023
отличная подборка!!! переживаем всей семьей, ну как такая беда могла случиться? где были службы, где была общественность? огромная потеря для нас, жителей ....