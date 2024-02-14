Том Круз встречается с бывшей моделью из России
Ее отец — экс-депутат Госдумы от Татарстана Ринат Хайров
14 февраля 2024, 15:33, ИА Амител
Том Круз / Кадр из фильма "Топ Ган Мэверик"
Известный голливудский актер Том Круз встречается с дочерью бывшего депутата Госдумы Рината Хайрова Эльсиной Хайровой. Об этом сообщает The Daily Mail.
В конце 2023 года впервые появились сообщения о романе 61-летнего актера и 36-летней бывшей модели. Экс-депутат Хайров, комментируя эти сообщения, назвал их чушью.
"Они встречаются теперь официально. В кругу Эльсины хорошо известно, что она и Том теперь вместе. Они очень сблизились за последние несколько недель", – рассказал источник зарубежного издания.
При этом он добавил, что публично пара старается не афишировать свои отношения.
16:34:45 14-02-2024
Телятина Крузу досталась не первой свежести
17:22:06 14-02-2024
Да он и сам даже не второй свежести)))
19:34:14 14-02-2024
Гость (17:22:06 14-02-2024) Да он и сам даже не второй свежести))) ... А он и не телятина ?
17:25:08 14-02-2024
а можно фотку этой шма... т.е. бывшей модели? в купальнике желательно. а то искать лень.)))
19:36:06 14-02-2024
Гость (17:25:08 14-02-2024) а можно фотку этой шма... т.е. бывшей модели? в купальнике ж... В купальнике нет, есть без трусов. Будешь дзюбить ?
19:46:39 14-02-2024
Гость (19:36:06 14-02-2024) В купальнике нет, есть без трусов. Будешь дзюбить ?... дыроподхвост, зачем мне твоя фотка без трусов? я по женскому полу специализируюсь. а на тебя никто в реале не смотрит, решил через интернет себя продвигать? тогда дуй на специальные сайты для твоих.
19:36:45 14-02-2024
Гость (17:25:08 14-02-2024) а можно фотку этой шма... т.е. бывшей модели? в купальнике ж... девочки не дают,да?
19:50:58 14-02-2024
Элен без ребят (19:36:45 14-02-2024) девочки не дают,да? ... я не педофил! да и ты нифига не девочка. мне, на моем текущем временном отрезке жизни, нравятся женщины моложе меня. от 35 до 45. а ты от верхней планки минимум на десяток лет ускакала вперед. так что быть тебе и дальше без ребят.
19:35:22 14-02-2024
а нет конфликта интересов у депутата Рината Хайрова?