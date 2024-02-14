Том Круз встречается с бывшей моделью из России

Ее отец — экс-депутат Госдумы от Татарстана Ринат Хайров

14 февраля 2024, 15:33, ИА Амител

Том Круз / Кадр из фильма "Топ Ган Мэверик"

Известный голливудский актер Том Круз встречается с дочерью бывшего депутата Госдумы Рината Хайрова Эльсиной Хайровой. Об этом сообщает The Daily Mail.

В конце 2023 года впервые появились сообщения о романе 61-летнего актера и 36-летней бывшей модели. Экс-депутат Хайров, комментируя эти сообщения, назвал их чушью.

"Они встречаются теперь официально. В кругу Эльсины хорошо известно, что она и Том теперь вместе. Они очень сблизились за последние несколько недель", – рассказал источник зарубежного издания.

При этом он добавил, что публично пара старается не афишировать свои отношения.