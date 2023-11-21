Томенко: 16 человек пострадали и одна женщина погибла при урагане в Алтайском крае

Сейчас в муниципалитетах продолжают оценку ущерба

21 ноября 2023, 15:18, ИА Амител

Фото: amic.ru

16 человек пострадали и одна женщина погибла во время урагана в Алтайском крае. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Виктор Томенко.

По его словам, сейчас в муниципалитетах продолжают оценку ущерба. Всего в 577 населенных пунктах, где живут более 380 тысяч человек, были отключения электроэнергии. Повреждены кровли более чем на 400 зданиях, около 300 деревьев были повалены в жилом секторе, и еще больше 400 – на дорогах.

Глава региона подчеркнул, что все аварийно-спасательные службы края получили прогноз погоды заранее. Их тренировки не прошли даром, и слаженная работа позволила справиться с чрезвычайной ситуацией. Помогали жителям около 550 человек и 179 единиц техники, а свыше 130 бригад ликвидировали последствия.

"Благодарю все аварийно-спасательные службы и наших энергетиков, которые четко сработали и оперативно сделали все, что было возможно, для восстановления нормальной жизни в самые кратчайшие сроки. Работа в крае по ликвидации последствий урагана и оценке ущерба продолжается", – добавил Томенко.