Томенко потребовал навести порядок возле мурала, посвященного алтайскому герою
Губернатор Алтайского края встретился с матерью Героя Россия, погибшего на СВО
08 сентября 2023, 15:55, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проверил работу "поезда здоровья" в Косихинском районе, проконтролировал газификацию в поселке Украинском и посетил семью погибшего на СВО Героя России Олега Шипицина в поселке Косиха.
Томенко навестил мать героя Анну Хованову. Во время беседы он позвонил главе Рубцовска Дмитрию Фельдману и распорядился навести порядок: скосить заросли травы около памятного мурала, который в этом году появился на одном из домов, где рос и учился будущий Герой России.
Также Томенко проверил, как ведут прием медики косихинской больницы. Он напомнил, что за несколько месяцев в Алтайском крае врачи во время выездов в районы региона при помощи маммографа и флюорографа осмотрели более 5,5 тыс. пациентов. Это позволило у 300 осмотренных впервые выявить заболевания и приступить к лечению.
"Если сравнить с 2018 годом, в два раза мы увеличили охват, надо продолжать. Много населенных пунктов маленьких, надо, чтобы врачи доехали", – подчеркнул глава региона.
Говоря о газификации, Томенко указал, что работы по краю ведутся огромные.
"У нас самый большой договор с "Газпромом" по газификации всего края. Много районов попадают под социальную догазификацию, только в Косихинском районе пять, а по всему краю больше ста", – добавил губернатор.
17:31:59 08-09-2023
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