Томенко потребовал навести порядок возле мурала, посвященного алтайскому герою

Губернатор Алтайского края встретился с матерью Героя Россия, погибшего на СВО

08 сентября 2023, 15:55, ИА Амител









































































Виктор Томенко посетил Косихинский район / Фото: Антон Червяков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проверил работу "поезда здоровья" в Косихинском районе, проконтролировал газификацию в поселке Украинском и посетил семью погибшего на СВО Героя России Олега Шипицина в поселке Косиха.

Томенко навестил мать героя Анну Хованову. Во время беседы он позвонил главе Рубцовска Дмитрию Фельдману и распорядился навести порядок: скосить заросли травы около памятного мурала, который в этом году появился на одном из домов, где рос и учился будущий Герой России.

Также Томенко проверил, как ведут прием медики косихинской больницы. Он напомнил, что за несколько месяцев в Алтайском крае врачи во время выездов в районы региона при помощи маммографа и флюорографа осмотрели более 5,5 тыс. пациентов. Это позволило у 300 осмотренных впервые выявить заболевания и приступить к лечению.

"Если сравнить с 2018 годом, в два раза мы увеличили охват, надо продолжать. Много населенных пунктов маленьких, надо, чтобы врачи доехали", – подчеркнул глава региона.

Говоря о газификации, Томенко указал, что работы по краю ведутся огромные.