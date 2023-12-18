Томенко подарит модель "Жигулей" семилетнему мальчику на Новый год

Губернатор поучаствует в акции "Елка желаний"

18 декабря 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поучаствует в "Елке желаний". Об этом он сообщил в телеграм-канале.

"Снял в этом году с елки три шара. Конструктор, кукла в коляске и модель машины "Жигули" скоро отправятся к ребятам. Надеюсь, благодаря этому Новый год для них в этот раз будет еще немного радостнее", – написал он.

Фото: t.me/tomenko_22

"Елка желаний" – ежегодная акция, в которой люди дарят подарки и исполняют мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.