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Томенко подарит модель "Жигулей" семилетнему мальчику на Новый год

Губернатор поучаствует в акции "Елка желаний"

18 декабря 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22
Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поучаствует в "Елке желаний". Об этом он сообщил в телеграм-канале.

"Снял в этом году с елки три шара. Конструктор, кукла в коляске и модель машины "Жигули" скоро отправятся к ребятам. Надеюсь, благодаря этому Новый год для них в этот раз будет еще немного радостнее", – написал он.

Фото: t.me/tomenko_22

"Елка желаний" – ежегодная акция, в которой люди дарят подарки и исполняют мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Виктор Томенко Новый год
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Комментарии 3

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Гость

16:17:48 18-12-2023

напишите в заголовке что МОДЕЛЬ машины

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Гость

12:24:49 19-12-2023

Благодетель

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Маша

08:50:26 20-12-2023

С такой зп мог бы и больше ребятишек осчастливить

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