Томенко подарит модель "Жигулей" семилетнему мальчику на Новый год
Губернатор поучаствует в акции "Елка желаний"
18 декабря 2023, 16:00, ИА Амител
Фото: t.me/tomenko_22
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поучаствует в "Елке желаний". Об этом он сообщил в телеграм-канале.
"Снял в этом году с елки три шара. Конструктор, кукла в коляске и модель машины "Жигули" скоро отправятся к ребятам. Надеюсь, благодаря этому Новый год для них в этот раз будет еще немного радостнее", – написал он.
"Елка желаний" – ежегодная акция, в которой люди дарят подарки и исполняют мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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16:17:48 18-12-2023
напишите в заголовке что МОДЕЛЬ машины
12:24:49 19-12-2023
Благодетель
08:50:26 20-12-2023
С такой зп мог бы и больше ребятишек осчастливить