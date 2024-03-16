Виктор Томенко проверил, как наблюдатели следят за выборами в Алтайском крае

По словам губернатора, за ходом голосования наблюдают около 4 тысяч человек

16 марта 2024, 14:35, ИА Амител

Виктор Томенко в Центре общественного наблюдения / Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 16 марта посетил Центр общественного наблюдения, где следят, чтобы выборы президента прошли "спокойно и четко в соответствии с законом".

"Сегодня заехал в Центр общественного наблюдения. Около четырех тысяч человек, которые решили быть наблюдателями, работают слаженно. Большинство – студенты наших ведущих вузов", – рассказал глава региона в телеграм-канале.

По его словам, наблюдатели работают в три смены – следят за происходящим лично, по камерам более чем в 1000 УИКах с помощью 48 мониторов, а также изучают комментарии и посты в соцсетях. "Вся система выстроена. Пожелал всем нашим наблюдателям, к которым сейчас приковано много внимания, успешной работы", – заключил Томенко.

Ранее сообщили, что на избирательных участках в Алтайском крае 16 марта усилили меры безопасности.