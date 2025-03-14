Томенко: Алтайский край должен войти в топ-30 регионов РФ по качеству жизни
Власти ежедневно работают над этой целью, отметил губернатор
14 марта 2025, 21:30, ИА Амител
Алтайский край должен войти в число 30 лучших регионов по качеству жизни в России, заявил губернатор Виктор Томенко. По его словам, власти ежедневно работают над этой "амбициозной" целью.
"Это амбициозная и долгосрочная цель, над которой мы с командой работаем ежедневно, реализуя пошагово стратегию развития края – от поддержки предприятий до строительства школ, от улучшения качества медицины до приведения в порядок дорог", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
На заседании совета по улучшению качества жизни в крае власти обсудили рейтинг качества жизни Агентства стратегических инициатив. Уровень жизни оценивается по 140 критериям – по многим из них в Алтайском крае уже ведется активная работа.
При этом в отдельных направлениях властям "необходимо искать новые решения и подходы", отметил глава региона. Так, Виктор Томенко поручил ответственным министерствам в течение месяца подготовить соответствующие предложения.
21:41:51 14-03-2025
Конечно должен! ... был ... еще лет 30 назад
21:41:55 14-03-2025
А можно на мне по улучшению качества жизни для начала потренироваться?
08:19:27 15-03-2025
Musik (21:41:55 14-03-2025) А можно на мне по улучшению качества жизни для начала потрен...
Я давно предлагаю тебя на луговую поместить. Или гда стационар? На Суворова?
19:20:26 15-03-2025
Гость (08:19:27 15-03-2025) Я давно предлагаю тебя на луговую поместить. Или гда ста... А вы, однако, знаток!
22:06:33 14-03-2025
Ура, товарищи!
22:18:04 14-03-2025
Ипотека как ключ к истреблению нации. Молодежь набирает долги, а в долгах ты боишься потерять работу, боишься не выплотить и остатся ни с чем. Заработать просто нереально при таких ценах на жильë. Потихоньку вымрим.
12:09:53 15-03-2025
Вадим (22:18:04 14-03-2025) Ипотека как ключ к истреблению нации. Молодежь набирает долг... дело не в ипотеке, а в низкой оплате труда и общей деградации индустрии и экономики. ну а это уже следствие невнятной политики и идеологии.
09:20:07 17-03-2025
Вадим (22:18:04 14-03-2025) Ипотека как ключ к истреблению нации. Молодежь набирает долг... Правящий класс заинтересован в порабощении.
22:56:42 14-03-2025
в каком веке после нашей эры?
23:06:22 14-03-2025
Амбициозная - ключевое слово!
23:27:15 14-03-2025
А по платежности населения края на покупку этого жилья жители края на каком месте?
23:49:16 14-03-2025
Уберите для начала снег в центре столицы, на проспекте Ленина, от площади Октября до Нового рынка, а то там всего две полосы вместо 4-х.
08:07:08 15-03-2025
Гость (23:49:16 14-03-2025) Уберите для начала снег в центре столицы, на проспекте Ленин... Конечно уберут, недели через две. Это же не амбициозный план.
09:40:38 15-03-2025
Гость (23:49:16 14-03-2025) Уберите для начала снег в центре столицы, на проспекте Ленин... Скоро сам растает.
Это Сибирь, детка.
12:01:11 15-03-2025
Musik (09:40:38 15-03-2025) Скоро сам растает. Это Сибирь, детка. ... это был бы здравый подход при работающей канализации. если б талая вода самотёком в реку стекала, а не болотом на тротуаре копилась - да не проблема чуток потерпеть
08:30:03 15-03-2025
А вдруг не понравится
09:12:34 15-03-2025
войти в тридцатку.. это амбициозная цель?
10:56:19 15-03-2025
Алтайский край ему ничего не должен
11:39:22 15-03-2025
дорожки к школам может отремонтировать?
12:53:54 15-03-2025
ой, может хватит уже входить? а то людям сосем не выжить(
12:59:15 15-03-2025
Прикольно. Оказывается, чтобы подняться вверх, надо сначала упасть на дно и от него оттолкнуться. Уж да.
13:01:07 15-03-2025
Так же как с развязкой на Змеиногорском? То же каждый день работали? Так почему результат такой плачевный?
16:36:33 15-03-2025
Да все только за обеими руками, только как вы собираетесь это делать, можно конкретно сказать,амбиции здесь не нужны, нужна просто работа.
19:57:15 15-03-2025
Гость (16:36:33 15-03-2025) Да все только за обеими руками, только как вы собираетесь эт... нарисовать отчеты, как всегда
23:27:43 17-03-2025
Конечно ещё процентов на 20 ЖКХ поднимет для улучшения качества и будем в десятке по по уровню и качеству жизни им так хочется они ведь так стараются аж ночами не спят