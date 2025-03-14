Томенко: Алтайский край должен войти в топ-30 регионов РФ по качеству жизни

Власти ежедневно работают над этой целью, отметил губернатор

14 марта 2025, 21:30, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Алтайский край должен войти в число 30 лучших регионов по качеству жизни в России, заявил губернатор Виктор Томенко. По его словам, власти ежедневно работают над этой "амбициозной" целью.

"Это амбициозная и долгосрочная цель, над которой мы с командой работаем ежедневно, реализуя пошагово стратегию развития края – от поддержки предприятий до строительства школ, от улучшения качества медицины до приведения в порядок дорог", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

На заседании совета по улучшению качества жизни в крае власти обсудили рейтинг качества жизни Агентства стратегических инициатив. Уровень жизни оценивается по 140 критериям – по многим из них в Алтайском крае уже ведется активная работа.

При этом в отдельных направлениях властям "необходимо искать новые решения и подходы", отметил глава региона. Так, Виктор Томенко поручил ответственным министерствам в течение месяца подготовить соответствующие предложения.