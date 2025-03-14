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Томенко: Алтайский край должен войти в топ-30 регионов РФ по качеству жизни

Власти ежедневно работают над этой целью, отметил губернатор

14 марта 2025, 21:30, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Алтайский край должен войти в число 30 лучших регионов по качеству жизни в России, заявил губернатор Виктор Томенко. По его словам, власти ежедневно работают над этой "амбициозной" целью.

"Это амбициозная и долгосрочная цель, над которой мы с командой работаем ежедневно, реализуя пошагово стратегию развития края – от поддержки предприятий до строительства школ, от улучшения качества медицины до приведения в порядок дорог", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

На заседании совета по улучшению качества жизни в крае власти обсудили рейтинг качества жизни Агентства стратегических инициатив. Уровень жизни оценивается по 140 критериям – по многим из них в Алтайском крае уже ведется активная работа.

При этом в отдельных направлениях властям "необходимо искать новые решения и подходы", отметил глава региона. Так, Виктор Томенко поручил ответственным министерствам в течение месяца подготовить соответствующие предложения.

Стройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИБарнаул
Виктор Томенко Алтайский край

Комментарии 25

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Гость

21:41:51 14-03-2025

Конечно должен! ... был ... еще лет 30 назад

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Musik

21:41:55 14-03-2025

А можно на мне по улучшению качества жизни для начала потренироваться?

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Гость

08:19:27 15-03-2025

Musik (21:41:55 14-03-2025) А можно на мне по улучшению качества жизни для начала потрен...
Я давно предлагаю тебя на луговую поместить. Или гда стационар? На Суворова?

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Гость

19:20:26 15-03-2025

Гость (08:19:27 15-03-2025) Я давно предлагаю тебя на луговую поместить. Или гда ста... А вы, однако, знаток!

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Гость

22:06:33 14-03-2025

Ура, товарищи!

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Вадим

22:18:04 14-03-2025

Ипотека как ключ к истреблению нации. Молодежь набирает долги, а в долгах ты боишься потерять работу, боишься не выплотить и остатся ни с чем. Заработать просто нереально при таких ценах на жильë. Потихоньку вымрим.

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Гость

12:09:53 15-03-2025

Вадим (22:18:04 14-03-2025) Ипотека как ключ к истреблению нации. Молодежь набирает долг... дело не в ипотеке, а в низкой оплате труда и общей деградации индустрии и экономики. ну а это уже следствие невнятной политики и идеологии.

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Акакий

09:20:07 17-03-2025

Вадим (22:18:04 14-03-2025) Ипотека как ключ к истреблению нации. Молодежь набирает долг... Правящий класс заинтересован в порабощении.

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юрий

22:56:42 14-03-2025

в каком веке после нашей эры?

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Дмитрий

23:06:22 14-03-2025

Амбициозная - ключевое слово!

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юрий

23:27:15 14-03-2025

А по платежности населения края на покупку этого жилья жители края на каком месте?

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Гость

23:49:16 14-03-2025

Уберите для начала снег в центре столицы, на проспекте Ленина, от площади Октября до Нового рынка, а то там всего две полосы вместо 4-х.

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Гость

08:07:08 15-03-2025

Гость (23:49:16 14-03-2025) Уберите для начала снег в центре столицы, на проспекте Ленин... Конечно уберут, недели через две. Это же не амбициозный план.

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Musik

09:40:38 15-03-2025

Гость (23:49:16 14-03-2025) Уберите для начала снег в центре столицы, на проспекте Ленин... Скоро сам растает.
Это Сибирь, детка.

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Гость

12:01:11 15-03-2025

Musik (09:40:38 15-03-2025) Скоро сам растает. Это Сибирь, детка. ... это был бы здравый подход при работающей канализации. если б талая вода самотёком в реку стекала, а не болотом на тротуаре копилась - да не проблема чуток потерпеть

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Олег

08:30:03 15-03-2025

А вдруг не понравится

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Гость

09:12:34 15-03-2025

войти в тридцатку.. это амбициозная цель?

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Гость

10:56:19 15-03-2025

Алтайский край ему ничего не должен

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Гость

11:39:22 15-03-2025

дорожки к школам может отремонтировать?

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Элен без ребят

12:53:54 15-03-2025

ой, может хватит уже входить? а то людям сосем не выжить(

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Гость

12:59:15 15-03-2025

Прикольно. Оказывается, чтобы подняться вверх, надо сначала упасть на дно и от него оттолкнуться. Уж да.

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Гость

13:01:07 15-03-2025

Так же как с развязкой на Змеиногорском? То же каждый день работали? Так почему результат такой плачевный?

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Гость

16:36:33 15-03-2025

Да все только за обеими руками, только как вы собираетесь это делать, можно конкретно сказать,амбиции здесь не нужны, нужна просто работа.

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Гость

19:57:15 15-03-2025

Гость (16:36:33 15-03-2025) Да все только за обеими руками, только как вы собираетесь эт... нарисовать отчеты, как всегда

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Гоша

23:27:43 17-03-2025

Конечно ещё процентов на 20 ЖКХ поднимет для улучшения качества и будем в десятке по по уровню и качеству жизни им так хочется они ведь так стараются аж ночами не спят

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