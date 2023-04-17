Томенко: АЗПИ получит 1,2 млрд рублей льготного займа на развитие производства

Если описанные в договоре условия будут выполнены, завод сможет подать заявку на субсидию для погашения займа в полном объеме

17 апреля 2023, 18:52, ИА Амител

Фото: Telegram-канал губернатора Алтайского края Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о поддержке инвестиционных проектов алтайских промышленников. В своем Telegram-канале он рассказал, что российский лидер по производству топливной аппаратуры Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ) получит 1,2 миллиарда рублей льготного займа по договору с федеральным Фондом развития промышленности.

По словам главы региона, средства нужны для увеличения выпуска импортозамещающей продукции.

"Если все условия, описанные в договоре, будут выполнены, АЗПИ сможет подать в Минпромторг заявку на субсидию для погашения займа в полном объеме", — подчеркнул Томенко.

Реализация инвестпроектов АЗПИ уже позволила заводу выйти в 2022 году на выпуск 15 тысяч топливных систем типа CommonRail в год для "КАМАЗ". Кроме того, на предприятии уже готовятся к массовому выпуску топливных систем для "БелАЗ".