Томенко: более 3 тысяч участников спецоперации из Алтайского края вернулись домой
Две трети из них обратились в координационный центр, работающий при Алтайском краевом госпитале для ветеранов войн
25 февраля 2024, 14:15, ИА Амител
Более 3 тысяч участников специальной военной операции из Алтайского края вернулись домой. Об этом рассказал губернатор региона Виктор Томенко в интервью "Вестям Алтай".
По словам главы региона, две тысячи вернувшихся бойцов обратились в координационный центр, который работает при Алтайском краевом госпитале для ветеранов войн. Все они получили консультационную или медицинскую помощь, а свыше 800 военнослужащих прошли лечение или находятся сейчас в госпитале, где проходят курс реабилитации.
Томенко напомнил, что по поручению президента в крае приняли специальную федеральную программу по оптимальной для восстановления здоровья участников СВО медицинской реабилитации.
"Примерно на 30 миллионов рублей в этом году будет закуплено оборудование для госпиталя, которое поможет лечению, восстановлению, реабилитации и выздоровлению наших бойцов. Поэтому нашему госпиталю будет уделено большое внимание", – рассказал глава региона. Томенко отметил, что до конца года для краевого госпиталя приобретут несколько современных медицинских комплексов для восстановления двигательной активности у пациентов. При этом в 2023 году часть такого оборудования приобрели за счет краевого бюджета – на эти цели выделили 6,9 млн рублей.
14:41:11 25-02-2024
Всем нашим бойцам поклон и полного выздоровления. Любви близких и семейного спокойного счастья им.Ребята вы все герои.
15:42:58 25-02-2024
гость (14:41:11 25-02-2024) Всем нашим бойцам поклон и полного выздоровления. Любви близ... Герои с большой Буквы
16:02:13 25-02-2024
Огромное спасибо Вам, что сражались за нас инвалидов, стариков, женщин, детей. Вы настоящие герои !!! Низкий поклон Вам от нас.
17:51:49 25-02-2024
Молодцы. Да их так много. Герои!
18:13:04 25-02-2024
Крепкого здоровья и удачи Славным Русским воинам Алтайского края!
20:12:56 25-02-2024
Горжусь нашими Мужчинами))) Вы наше ВСЁ!
07:41:17 26-02-2024
вернулись домой ---- насовсем?