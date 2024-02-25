Томенко: более 3 тысяч участников спецоперации из Алтайского края вернулись домой

Две трети из них обратились в координационный центр, работающий при Алтайском краевом госпитале для ветеранов войн

25 февраля 2024, 14:15, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: t.me/tomenko_22

Более 3 тысяч участников специальной военной операции из Алтайского края вернулись домой. Об этом рассказал губернатор региона Виктор Томенко в интервью "Вестям Алтай".

По словам главы региона, две тысячи вернувшихся бойцов обратились в координационный центр, который работает при Алтайском краевом госпитале для ветеранов войн. Все они получили консультационную или медицинскую помощь, а свыше 800 военнослужащих прошли лечение или находятся сейчас в госпитале, где проходят курс реабилитации.

Томенко напомнил, что по поручению президента в крае приняли специальную федеральную программу по оптимальной для восстановления здоровья участников СВО медицинской реабилитации.

"Примерно на 30 миллионов рублей в этом году будет закуплено оборудование для госпиталя, которое поможет лечению, восстановлению, реабилитации и выздоровлению наших бойцов. Поэтому нашему госпиталю будет уделено большое внимание", – рассказал глава региона. Томенко отметил, что до конца года для краевого госпиталя приобретут несколько современных медицинских комплексов для восстановления двигательной активности у пациентов. При этом в 2023 году часть такого оборудования приобрели за счет краевого бюджета – на эти цели выделили 6,9 млн рублей.