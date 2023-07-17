Томенко: для Алтайского края закупят 65 автобусов на 800 млн рублей
Транспорт помогает обновить федеральная поддержка
17 июля 2023, 15:00, ИА Амител
Власти Алтайского края планируют закупку 65 автобусов за счет специального казначейского кредита на сумму 800 миллионов рублей, сообщил губернатор Виктор Томенко.
По его словам, такие кредиты выдают на длительный срок (до 15 лет) со ставкой всего 3%.
Автобусы будут приобретать разного размера – в зависимости от потребностей муниципалитетов, пояснил глава региона.
"Для Барнаула, например, речь идет о 41 автобусе вместимостью до 100 человек. Камню-на-Оби и Горняку нужно пять автобусов поменьше – на 30-50 человек каждый. Для Алейска, Славгорода, Заринска и Змеиногорска речь идет о 19 автобусах на 19-25 человек каждый", – написал Томенко в телеграм-канале.
Также он выразил надежду, что все пойдет по плану и уже в 2024 году новый транспорт выйдет на маршруты.
15:25:21 17-07-2023
А Барнаул?! Томенко в курсе, что делается с общественным транспортом в Барнауле? Уже везде и всюду люди пишут, в транспортный отдел администрации звонят- но ничего не меняется! например, 60 маршрут автобуса заменили газелями, с какого перепугу?! Приглашаю чиновников проехаться в час пик на этом маршруте!
15:28:35 17-07-2023
Опять не договаривают, для каких нужд закупаются автобусы, народ в комментариях будет думать, что для ОТ.
18:20:34 17-07-2023
Гость (15:28:35 17-07-2023) Опять не договаривают, для каких нужд закупаются автобусы, н... Для перевозки пассажиров! Для каких ещё нужд...
22:07:12 17-07-2023
Гость (18:20:34 17-07-2023) Для перевозки пассажиров! Для каких ещё нужд...... Дурко, ну откуда вы такие берётесь.
16:37:30 17-07-2023
Мысль убрать автобусы большой вместимости и вместо них пустить газели? Это же просто издевательство над людьми. Уважаемые специалисты, депутаты и другие руководящие кадры, которые отвечают за эти вопросы Вы просто в часы пик проехайте по маршрутам общественного транспорта, где на линиях газельки и прокатитесь. Прочувствуйте эти прелести на собственной шк.... Может тогда будете принимать адекватные решения. Но так ведь нельзя совсем не считаться с людьми!!!
18:19:53 17-07-2023
Гость (15:25:21 17-07-2023) А Барнаул?! Томенко в курсе, что делается с общественным тр... Вы пост читали вообще? Там написано про БАРНАУЛ!
19:05:55 17-07-2023
Нормально так за 12 с лишним лямов один автобус.
12:07:07 18-07-2023
Гость (19:05:55 17-07-2023) Нормально так за 12 с лишним лямов один автобус. ... а сколько по вашему стоит автобус? 150 рублей?
20:52:56 17-07-2023
Рубцовск что то молчит да,ему ничего не нужно?
11:55:41 18-07-2023
А что, ещё остались муниципальные транспортные предприятия? Я, что-то на маршрутах вижу только коммерческий транспорт.
12:06:10 18-07-2023
Что за автобус вместимостью 100 человек?
21:04:49 18-07-2023
Гость (12:06:10 18-07-2023) Что за автобус вместимостью 100 человек?... Для примера ЛиАЗ. Или давеча купленные Ютонги.