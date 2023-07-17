Томенко: для Алтайского края закупят 65 автобусов на 800 млн рублей

Транспорт помогает обновить федеральная поддержка

17 июля 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Власти Алтайского края планируют закупку 65 автобусов за счет специального казначейского кредита на сумму 800 миллионов рублей, сообщил губернатор Виктор Томенко.

По его словам, такие кредиты выдают на длительный срок (до 15 лет) со ставкой всего 3%.

Автобусы будут приобретать разного размера – в зависимости от потребностей муниципалитетов, пояснил глава региона.

"Для Барнаула, например, речь идет о 41 автобусе вместимостью до 100 человек. Камню-на-Оби и Горняку нужно пять автобусов поменьше – на 30-50 человек каждый. Для Алейска, Славгорода, Заринска и Змеиногорска речь идет о 19 автобусах на 19-25 человек каждый", – написал Томенко в телеграм-канале.

Также он выразил надежду, что все пойдет по плану и уже в 2024 году новый транспорт выйдет на маршруты.