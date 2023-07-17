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Томенко: для Алтайского края закупят 65 автобусов на 800 млн рублей

Транспорт помогает обновить федеральная поддержка

17 июля 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко
Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Власти Алтайского края планируют закупку 65 автобусов за счет специального казначейского кредита на сумму 800 миллионов рублей, сообщил губернатор Виктор Томенко.

По его словам, такие кредиты выдают на длительный срок (до 15 лет) со ставкой всего 3%.

Автобусы будут приобретать разного размера – в зависимости от потребностей муниципалитетов, пояснил глава региона.

"Для Барнаула, например, речь идет о 41 автобусе вместимостью до 100 человек. Камню-на-Оби и Горняку нужно пять автобусов поменьше – на 30-50 человек каждый. Для Алейска, Славгорода, Заринска и Змеиногорска речь идет о 19 автобусах на 19-25 человек каждый", – написал Томенко в телеграм-канале.

Также он выразил надежду, что все пойдет по плану и уже в 2024 году новый транспорт выйдет на маршруты.

Виктор Томенко Транспорт Хорошие новости автобусы

Комментарии 12

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Гость

15:25:21 17-07-2023

А Барнаул?! Томенко в курсе, что делается с общественным транспортом в Барнауле? Уже везде и всюду люди пишут, в транспортный отдел администрации звонят- но ничего не меняется! например, 60 маршрут автобуса заменили газелями, с какого перепугу?! Приглашаю чиновников проехаться в час пик на этом маршруте!

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Гость

15:28:35 17-07-2023

Опять не договаривают, для каких нужд закупаются автобусы, народ в комментариях будет думать, что для ОТ.

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Гость

18:20:34 17-07-2023

Гость (15:28:35 17-07-2023) Опять не договаривают, для каких нужд закупаются автобусы, н... Для перевозки пассажиров! Для каких ещё нужд...

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Гость

22:07:12 17-07-2023

Гость (18:20:34 17-07-2023) Для перевозки пассажиров! Для каких ещё нужд...... Дурко, ну откуда вы такие берётесь.

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Кому пришла в голосу

16:37:30 17-07-2023

Мысль убрать автобусы большой вместимости и вместо них пустить газели? Это же просто издевательство над людьми. Уважаемые специалисты, депутаты и другие руководящие кадры, которые отвечают за эти вопросы Вы просто в часы пик проехайте по маршрутам общественного транспорта, где на линиях газельки и прокатитесь. Прочувствуйте эти прелести на собственной шк.... Может тогда будете принимать адекватные решения. Но так ведь нельзя совсем не считаться с людьми!!!

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Лида

18:19:53 17-07-2023

Гость (15:25:21 17-07-2023) А Барнаул?! Томенко в курсе, что делается с общественным тр... Вы пост читали вообще? Там написано про БАРНАУЛ!

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Гость

19:05:55 17-07-2023

Нормально так за 12 с лишним лямов один автобус.

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Гость

12:07:07 18-07-2023

Гость (19:05:55 17-07-2023) Нормально так за 12 с лишним лямов один автобус. ... а сколько по вашему стоит автобус? 150 рублей?

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Татьяна

20:52:56 17-07-2023

Рубцовск что то молчит да,ему ничего не нужно?

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Глас народа

11:55:41 18-07-2023

А что, ещё остались муниципальные транспортные предприятия? Я, что-то на маршрутах вижу только коммерческий транспорт.

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Гость

12:06:10 18-07-2023

Что за автобус вместимостью 100 человек?

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Гость

21:04:49 18-07-2023

Гость (12:06:10 18-07-2023) Что за автобус вместимостью 100 человек?... Для примера ЛиАЗ. Или давеча купленные Ютонги.

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