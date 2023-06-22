Томенко договорился об активизации сотрудничества с Республикой Вьетнам
Представители Алтая и Вьетнама видят перспективы сразу в нескольких сферах: пищевой и фармацевтической промышленности, химической отрасли, агропромышленной и гуманитарной сферах
22 июня 2023, 22:06, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел рабочую встречу с генеральным консулом Вьетнама в Екатеринбурге Динь Ван Донгом. Как сообщает пресс-служба правительства региона, главе края удалось договориться об активизации сотрудничества.
Развитие международного сотрудничества было основной темой встречи. Представители Алтая и Вьетнама видят перспективы сразу в нескольких сферах: пищевой и фармацевтической промышленности, химической отрасли, агропромышленной и гуманитарной сферах.
Генконсул отметил, что Алтайский край является самым крупным регионом по производству многих видов сельскохозяйственной продукции. Во Вьетнаме заинтересованы большим производством зерна, подсолнечника, сои, рапса, молока и мяса.
Томенко уверен, что визит генконсула станет стимулом для развития дальнейшего сотрудничества, установления связей и реализации совместных проектов.
09:32:31 23-06-2023
Во Вьетнаме пиво отличное, натуральное и стоит копейки на наши деньги, я бы с радостью покупал. А также шикарный просто кофе разных сортов и просто лучший из всех ранее пробованных мною какао. Но у нас этого не купить, только через маркетплейсы и то совсем не тот выбор что есть там. Во Вьетнаме на 1 наш рубль если пересчитать по курсу в 2018 году в Нячанге можно было купить маленькую, но булочку хорошего белого хлеба, а у нас за рубль что можно купить и тогда и в 2018 и сейчас ?
10:02:28 23-06-2023
радостная новость!!!! братья- вьетнамцы возвращаются к нам, как в 80х, жизнь налаживается, все становится как раньше, спасибо партии, что мы идем обратно, на наш настоящий путь!!!
10:10:20 23-06-2023
Гость (10:02:28 23-06-2023) радостная новость!!!! братья- вьетнамцы возвращаются к нам, ... Зря ерничаешь, Вьетнам реально производит очень много полезного, в том числе и для нас, пищевая промышленость там очень развита и не только. Но тебе же явно больше по душе пластиковые булки из мака и химозное пойло типа Колы ? И за это ты готов западного дядю-благодетеля в .опу целовать ?
11:47:32 23-06-2023
В восьмидесятые годы прошлого века забегали мы в вьетнамскую общагу с целью купить у вьетнамцев электронные часы "монтана" с целью их перепродажи. Вспомнил запах жареной селедки в коридорах их жилища, тошнотворный весьма. Все возвращается)))))
13:39:01 23-06-2023
Но тебе же явно больше по душе пластиковые булки из мака и химозное пойло типа Колы ? И за это ты готов западного дядю-благодетеля в .опу целовать ?=======тебе видать больше по душе все из китайских подвальных производств, каждому свое....