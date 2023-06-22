Томенко договорился об активизации сотрудничества с Республикой Вьетнам

Представители Алтая и Вьетнама видят перспективы сразу в нескольких сферах: пищевой и фармацевтической промышленности, химической отрасли, агропромышленной и гуманитарной сферах

22 июня 2023, 22:06, ИА Амител

Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел рабочую встречу с генеральным консулом Вьетнама в Екатеринбурге Динь Ван Донгом. Как сообщает пресс-служба правительства региона, главе края удалось договориться об активизации сотрудничества.

Развитие международного сотрудничества было основной темой встречи. Представители Алтая и Вьетнама видят перспективы сразу в нескольких сферах: пищевой и фармацевтической промышленности, химической отрасли, агропромышленной и гуманитарной сферах.

Генконсул отметил, что Алтайский край является самым крупным регионом по производству многих видов сельскохозяйственной продукции. Во Вьетнаме заинтересованы большим производством зерна, подсолнечника, сои, рапса, молока и мяса.

Томенко уверен, что визит генконсула станет стимулом для развития дальнейшего сотрудничества, установления связей и реализации совместных проектов.