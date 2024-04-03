Томенко доложил Путину по ситуации с паводком в Алтайском крае

По словам губернатора, вода постепенно отступает

03 апреля 2024, 22:11, ИА Амител

Санниково. Фото: Антон Дегтярев, amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации с паводком в Алтайском крае. В своем Telegram-канале он сообщил, что ситуация стабилизируется, а вода постепенно уходит.

"Детально доложил главе государства об обстановке на сегодняшний день, о том, что сделано и что ещё предстоит сделать, чтобы максимально помочь пострадавшим населённым пунктам и людям", — написал Томенко.

Он добавил, что ситуацию также курирует глава МЧС России Александр Куренков. С ним власти Алтайского края находятся в постоянном контакте.