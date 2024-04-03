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Томенко доложил Путину по ситуации с паводком в Алтайском крае

По словам губернатора, вода постепенно отступает

03 апреля 2024, 22:11, ИА Амител

Санниково. Фото: Антон Дегтярев, amic.ru
Санниково. Фото: Антон Дегтярев, amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации с паводком в Алтайском крае. В своем Telegram-канале он сообщил, что ситуация стабилизируется, а вода постепенно уходит.

"Детально доложил главе государства об обстановке на сегодняшний день, о том, что сделано и что ещё предстоит сделать, чтобы максимально помочь пострадавшим населённым пунктам и людям", — написал Томенко.

Он добавил, что ситуацию также курирует глава МЧС России Александр Куренков. С ним власти Алтайского края находятся в постоянном контакте.

Виктор Томенко Паводок
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Комментарии 4

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Гость

01:09:38 04-04-2024

Ща Путин позвонит наверх,и все утрясется.

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Гость

11:44:18 04-04-2024

Не забыл сказать, что барнаульцам пить нечего? И из крана прет непонятная субстанция вместо воды...

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Гость

12:12:32 04-04-2024

Гость (11:44:18 04-04-2024) Не забыл сказать, что барнаульцам пить нечего? И из крана пр... Каждый год такое, а приехавшие из деревень барнаульцы только узнали, что весной вода становится грязнее

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Лея

13:52:27 04-04-2024

Гость (12:12:32 04-04-2024) Каждый год такое, а приехавшие из деревень барнаульцы тольк... ты не прав, залетный. каждый год всё хуже. Какое там состояние у водозаборной станции? где питьевая вода?

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