Томенко и Романенко поздравили работников органов безопасности

Политики пожелали им крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и дальнейших успехов на службе

20 декабря 2024, 09:30, ИА Амител

Александр Романенко и Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем работника органов государственной безопасности РФ. В поздравлении, опубликованном в телеграм-канале краевого правительства, говорится:

"Уважаемые работники и ветераны Управления Федеральной службы безопасности России по Алтайскому краю!

Поздравляем вас с профессиональным праздником и 105-летием образования органов безопасности на Алтае!

Вы стоите на страже национальных интересов, защищая территориальную целостность, независимость и благополучие нашей страны. Сотрудники госбезопасности борются с терроризмом, экстремизмом, противодействуют коррупции, нелегальной миграции и деятельности иностранных спецслужб, препятствуют незаконному обороту наркотиков и оружия.

Спасибо вам за преданность долгу и самоотверженное служение интересам Родины! Уверены, высокий профессионализм сотрудников Управления ФСБ России по Алтайскому краю будет и впредь обеспечивать стабильность в обществе, благополучие и спокойствие граждан.

Желаем вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и дальнейших успехов на службе Отечеству и народу России!"

День работника органов государственной безопасности Российской Федерации отмечается ежегодно 20 декабря. Этот профессиональный праздник был учрежден в 1995 году по инициативе президента России и связан с созданием Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) в 1917 году, которая стала предшественником современных органов безопасности.

Праздник включает сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), Федеральной службы охраны (ФСО), Службы внешней разведки (СВР) и Главного управления специальных программ президента РФ.

В этот день проводятся торжественные мероприятия, на которых чествуют сотрудников, отмечая их вклад в обеспечение безопасности страны и борьбу с преступностью. Несмотря на важность праздника, он не является нерабочим днем.