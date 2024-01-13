Томенко назначил руководителя "медийного" управления в краевом правительстве

Им стал Вячеслав Киричук

13 января 2024, 10:00, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В правительстве Алтайского края продолжаются кадровые назначения. 12 января губернатор Виктор Томенко назначил Вячеслава Киричука начальником управления печати и массовых коммуникаций, а Павел Родионов стал его заместителем. Оба руководителя, как сообщили на сайте региона, будут занимать эти должности в течение срока полномочий губернатора.

Вячеслав Киричук родился в 1979 году в Тальменке. В краевом управлении печати и массовых коммуникаций работает с 2005-го. Занимал должности консультанта отдела информационной работы и новых проектов, затем – начальника сектора взаимодействия с федеральными СМИ, в мае 2019 года стал замом начальника, а с 11 ноября 2020 года назначен врио начальника управления.

"Банкфакс" пишет, что в скором времени Томенко может назначить и второго зама Киричука — им якобы может стать Андрей Никитин. "В период избирательной кампании [он] принимал самое деятельное участие в работе избирательного штаба Виктора Томенко", – отмечает агентство.

Тем временем в правительстве региона с мая 2022 года остается вакантной позиция пресс-секретаря губернатора. По информации собеседников издания, самой вероятной кандидатурой на этот пост рассматривают начальника отдела департамента информполитики Елену Тетерятник.