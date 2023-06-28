Томенко обсудил развитие агропромышленного комплекса Алтая с Патрушевым

По словам губернатора, в крае рентабельность сельскохозяйственных организаций значительно выше, чем в среднем по России

28 июня 2023, 20:56, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил развитие агропромышленного комплекса края с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, который приехал на "День сибирского поля". В Telegram-канале глава региона отметил, что динамика у Алтая хорошая, а рентабельность сельскохозяйственных организаций значительно выше, чем в среднем по России.

"Как ключевой аграрный регион страны, край, который кормит всю Сибирь и Россию, мы получаем существенную федеральную поддержку нашего сельского хозяйства. Но и спрос с нас, конечно, высокий. В этом году объем поддержки АПК сохранился на уровне 2022 года – 2,8 миллиарда рублей. Для нас очень важно, что наши аграрии получают все меры поддержки в срок", – подчеркнул Томенко.

Глава региона также отметил, что еще один важный вопрос – улучшение уровня жизни в селах. Для этого в крае существует алтайский сельский стандарт, к которому тянут все населенные пункты. На эти цели в этом году выделено 350 млн рублей.

Также с Патрушевым губернатор обсудил участие Алтая в федеральной программе по развитию опорных населенных пунктов страны – сельских агломераций.