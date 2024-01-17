Томенко отметил успехи алтайских спортсменов на соревнованиях в Китае

Всего в делегации от региона 18 представителей

17 января 2024, 12:47, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22

Виктор Томенко отметил успехи алтайских спортсменов на играх "Большой Алтай", которые проходят в Китае. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Так, Григорий Огнев и Михаил Бибикин заняли первое и второе места в спринтерских лыжных гонках. Александра Ильина заняла третье место в аналогичных соревнованиях среди девушек. Победы уже есть и в слаломе, и в конькобежном спорте", – написал Томенко.

Всего Алтайский край на играх представляют 18 человек. Всем спортсменам меньше 20 лет.

В программу соревнований входят: конькобежный и горнолыжный виды спорта, сноуборд, шорт-трек, фигурное катание, лыжные гонки и ски-альпинизм. Они продлятся до 18 января.