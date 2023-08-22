Томенко отметил важность алтайских ракетчиков в защите суверенитета России

Глава региона посетил ЗАТО Сибирский в День российского флага

22 августа 2023, 16:15, ИА Амител

























































Виктор Томенко в ЗАТО Сибирский / Фото: Антон Червяков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 22 августа, в День российского флага, посетил военную часть в ЗАТО Сибирский.

В ходе торжественного построения Томенко подчеркнул важную роль алтайских ракетчиков в защите суверенитета России.

"В период проведения СВО такая служба важна как никогда. Силы, умения военнослужащих, понимание своих задач – внушают уверенность и спокойствие всем жителям нашей страны. Алтайский край - земля сильных людей", - подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что российский триколор - не только один из важнейших официальных символов страны, но и "знак патриотизма, любви к нашей общей Родине".

Также Томенко осмотрел центральную аллею по улице 40 лет РВСН, где прошла реконструкция, и пообщался со спортсменами на новой спортивной площадке.