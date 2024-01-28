Томенко подарил коньки девочке в Алтайском крае
Губернатор сделал это по поручению президента
28 января 2024, 09:20, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подарил коньки юной жительнице региона. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
14-летняя девочка занимается фигурным катанием и написала письмо с просьбой президенту.
"По поручению главы государства вручил Владиславе долгожданный подарок, который она тут же и опробовала. Зампредседателя краевой федерации фигурного катания, тренер Елена Рябинина провела для нее в парке "Изумрудный" мастер-класс", – написал Томенко.
Губернатор добавил, что девочка хорошо учится в школе и участвует в различных конкурсах.
10:08:17 28-01-2024
Почему только одной девочке? Почему не всем...!?
10:20:47 28-01-2024
Гость (10:08:17 28-01-2024) Почему только одной девочке? Почему не всем...!?... Одни выборы- одни коньки .
10:57:57 28-01-2024
Гость (10:08:17 28-01-2024) Почему только одной девочке? Почему не всем...!?... Напиши письмо президенту, что тебе тоже очень нужны коньки
11:06:19 28-01-2024
Это очень хорошее дело! Посмотрите на этот факт с добрым сердцем, попробуйте хотя бы.
15:03:16 28-01-2024
Гость (11:06:19 28-01-2024) Это очень хорошее дело! Посмотрите на этот факт с добрым сер... За все это время, уже не получается...
11:26:28 28-01-2024
Что-то Путин давно не дарил деткам.)
18:17:26 28-01-2024
И чем гордится? Гордится можно, когда каждый родитель сможет САМ на зарплату купить коньки своему ребенку...и не только коньки. И не только родитель...
22:34:54 28-01-2024
Сидим и рыдаем от умиления.
12:05:08 29-01-2024
Страна в надёжных руках! Все при деле!