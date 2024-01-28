Томенко подарил коньки девочке в Алтайском крае

Губернатор сделал это по поручению президента

28 января 2024, 09:20, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подарил коньки юной жительнице региона. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

14-летняя девочка занимается фигурным катанием и написала письмо с просьбой президенту.

"По поручению главы государства вручил Владиславе долгожданный подарок, который она тут же и опробовала. Зампредседателя краевой федерации фигурного катания, тренер Елена Рябинина провела для нее в парке "Изумрудный" мастер-класс", – написал Томенко.

Губернатор добавил, что девочка хорошо учится в школе и участвует в различных конкурсах.