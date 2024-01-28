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Томенко подарил коньки девочке в Алтайском крае

Губернатор сделал это по поручению президента

28 января 2024, 09:20, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подарил коньки юной жительнице региона. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

14-летняя девочка занимается фигурным катанием и написала письмо с просьбой президенту.

"По поручению главы государства вручил Владиславе долгожданный подарок, который она тут же и опробовала. Зампредседателя краевой федерации фигурного катания, тренер Елена Рябинина провела для нее в парке "Изумрудный" мастер-класс", – написал Томенко.

Губернатор добавил, что девочка хорошо учится в школе и участвует в различных конкурсах.

Виктор Томенко Алтайский край

Комментарии 9

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Гость

10:08:17 28-01-2024

Почему только одной девочке? Почему не всем...!?

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Гость

10:20:47 28-01-2024

Гость (10:08:17 28-01-2024) Почему только одной девочке? Почему не всем...!?... Одни выборы- одни коньки .

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Гость

10:57:57 28-01-2024

Гость (10:08:17 28-01-2024) Почему только одной девочке? Почему не всем...!?... Напиши письмо президенту, что тебе тоже очень нужны коньки

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Гость

11:06:19 28-01-2024

Это очень хорошее дело! Посмотрите на этот факт с добрым сердцем, попробуйте хотя бы.

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Гость

15:03:16 28-01-2024

Гость (11:06:19 28-01-2024) Это очень хорошее дело! Посмотрите на этот факт с добрым сер... За все это время, уже не получается...

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Гость

11:26:28 28-01-2024

Что-то Путин давно не дарил деткам.)

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Гость

18:17:26 28-01-2024

И чем гордится? Гордится можно, когда каждый родитель сможет САМ на зарплату купить коньки своему ребенку...и не только коньки. И не только родитель...

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Гость

22:34:54 28-01-2024

Сидим и рыдаем от умиления.

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Конек

12:05:08 29-01-2024

Страна в надёжных руках! Все при деле!

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