Томенко подарил подарки детям из многодетной семьи в рамках "Елки желаний"

Мальчики, Тимур и Макар Полковниковы, получили игрушки, а их сестра Алиса — новое платье. Все остались довольны, отметил губернатор

22 декабря 2023, 15:52, ИА Амител

Фото: канал губернатора Алтайского края Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вручил подарки детям из многодетной семьи Полковниковых – они писали письма для "Елки желаний" и глава региона с членами правительства сняли их шары, чтобы исполнить желания ребят. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мальчики, Тимур и Макар, получили игрушки, а их сестра Алиса – новое платье. Все остались довольны, отметил Томенко. После вручения подарков губернатор выпил чая с детьми и их мамой. Участвовала даже самая младшая сестренка Стефания. После они вместе отправились в "Сибирь", где подвели итоги краевой эстафеты родительского подвига "Согрей теплом родительского сердца" и наградили победителей.

"Искренне рад был принять участие в мероприятии – видеть наши счастливые алтайские семьи. Этой эстафете уже много лет, она проводится с 2000 года и завоевала свою популярность, стала одним из тех мероприятий, которые мы обязательно проводим ежегодно. И это неудивительно, ведь эстафета – еще один повод обратиться к традиционным семейным ценностям, которые у нас в Алтайском крае так чтут и сохраняют", – написал глава региона.

Томенко высказал благодарность многодетным семьям и семьям участников спецоперации, которые тоже побывали в "Сибири", а также каждому жителю нашего края, который с особым теплом и заботой относится к своим близким.

Глава региона напомнил, что Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи, что даст еще больше поводов собираться вместе, отмечать успехи алтайских семей и привлекать внимание всех сибиряков к тому, какую на самом деле важную роль играют семьи в формировании всей страны.