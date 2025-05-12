Томенко показал, как забивает трехочковые в баскетболе и жонглирует мячами
Губернатор Алтайского края отметил, что баскетбол – это любовь с детства и на всю жизнь
12 мая 2025, 13:00, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в своем Telegram-канале, что после больших майских праздников начал рабочую неделю с тренировки на баскетбольной площадке. Напомним, сегодня, 12 мая, глава региона отмечает свое 54-летие.
"Сегодня – немного о спорте. Вернее о любви. Друзья сделали небольшую зарисовку, из которой, надеюсь, понятно, что баскетбол – это любовь с детства и на всю жизнь", – подчеркнул Томенко.
Губернатор также указал, что рабочая неделя для него началась в Новосибирске, где полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев проводит заседание Совета округа.
"Все совпадения случайны, но сегодня в свой день рождения рад увидеться со своими коллегами – главами сибирских регионов. Институт полномочных представителей президента РФ в федеральных округах был создан в нашей стране 25 лет назад. Поэтому и наше полпредство отмечает в эти дни свой небольшой юбилей. Тем и вопросов для рассмотрения и обсуждения сегодня много", – отметил Томенко.
13:11:20 12-05-2025
С таким талантом почему не в НБА?
09:58:42 13-05-2025
А можно также легко обеспечить в крае высокие зарплаты, хорошие дороги, нормальные тарифы на ЖКХ, работу общественного транспорта и т.д.???