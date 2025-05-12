Томенко показал, как забивает трехочковые в баскетболе и жонглирует мячами

Губернатор Алтайского края отметил, что баскетбол – это любовь с детства и на всю жизнь

12 мая 2025, 13:00, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в своем Telegram-канале, что после больших майских праздников начал рабочую неделю с тренировки на баскетбольной площадке. Напомним, сегодня, 12 мая, глава региона отмечает свое 54-летие.

"Сегодня – немного о спорте. Вернее о любви. Друзья сделали небольшую зарисовку, из которой, надеюсь, понятно, что баскетбол – это любовь с детства и на всю жизнь", – подчеркнул Томенко.

Губернатор также указал, что рабочая неделя для него началась в Новосибирске, где полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев проводит заседание Совета округа.