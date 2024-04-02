Томенко пообщался с жителями Михайловского района, который топит талыми водами

В бюджете Алтайского края есть ресурсы, чтобы помочь пострадавшим от потопа людям

02 апреля 2024, 21:08, ИА Амител

Виктор Томенко в Михайловском районе / Фото: Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пообщался с жителями Михайловского района, в котором устраняют последствия весеннего паводка. Как сообщает пресс-служба правительства региона, сегодня глава региона побывал в районе с рабочей поездкой.

По пути в Михайловское на вертолете губернатор осмотрел, как складывается обстановка на реках края. Вместе с главой Михайловского района Евгением Юрьевым и начальником ГУ МЧС по краю Александром Макаровым, а также другими ответственными должностными лицами губернатор проверил, как организована работа с населением, чьи жилые дома и приусадебные участки оказались подтоплены паводковыми водами. Обсуждались вопросы, которые возникают в ходе противопаводковых работ.

В пресс-службе отмечают, что на данный момент подъем воды остановился, затопленные участки постепенно освобождаются. Специалисты откачивают воду с приусадебных участков. Также в муниципалитете начали работать комиссии, которые оценивают ущерб от стихии.

Макаров сообщил, что группы спасателей были направлены в Михайловский район заблаговременно – поэтому специалисты были готовы к неблагоприятному ходу паводка. Сотрудники оперативных группировок смогли оперативно начать эвакуацию населения из подтопленных домов. Пункты временного размещения так же были готовы принять людей.

"Спасательные и муниципальные службы выполняют большой объем работ, продолжают помогать пострадавшим от стихии. Обстановка постепенно стабилизируется. Вода уходит. Сейчас главная задача — справиться с первоочередными вопросами. Для этого мы уже приняли решения о поддержке пострадавших в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. В некоторых случаях ущерб, конечно, гораздо более значительный", – отметил губернатор.

Во время общения с местными жителями Томенко пообещал детально разобраться в ситуации. Кроме того, он встретился с жителями сел, эвакуированных в пункты временного размещения в селе Михайловское. Большинство уже смогли вернуться или в свои дома, или временно остановились у родственников.

Отдельное внимание губернатор уделил работе дорожных служб. Ограничения по передвижению остаются еще на восьми дорогах, в том числе в Славгороде, в Завьяловском и в Михайловском районах. Как только вода начинает уходить, дорожники приступают к оценке ущерба и к первым восстановительным работам. Там, где ситуация остается опасной, как в селе Ракиты, организованы круглосуточное дежурство и мониторинг ситуации.

В ближайшие недели будет проведена детальная оценка ущерба дорожной инфраструктуре, после чего будут приняты решения о дополнительном финансировании всех мероприятий.

"В нашем краевом бюджете есть ресурсы, чтобы направить их на помощь людям, пострадавшим в этой чрезвычайной ситуации. Если необходимые траты будут выходить за пределы наших возможностей, будем обращаться за поддержкой в федеральное правительство. В любом случае мы не оставим без внимания ни одного жителя края, ни одну дорогу, ни один объект инфраструктуры, которые пострадали во время паводка", – подчеркнул Томенко.В завершение поездки губернатор поблагодарил всех специалистов, которые круглосуточно ведут борьбу со стихией в условиях паводка.