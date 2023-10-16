Томенко поручил министрам следить за ситуацией с топливом в Алтайском крае

Правительство готово решать вопросы в рамках своих полномочий

16 октября 2023, 15:49, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил министрам следить за ситуацией с топливом и поставками газа. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Томенко отметил, что в регионе удалось преодолеть напряженную ситуацию с ценами на топливо и облегчить ситуацию для аграриев. Решения для этого принимались на федеральном и региональных уровнях.

Также глава региона добавил, что стабилизировалась ситуация с поставками природного газа. Вопросы, связанные с этим, будут находиться под контролем, будут регулироваться при взаимодействии всех сторон с учетом графика работы, в том числе и железной дороги.