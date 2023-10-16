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Томенко поручил министрам следить за ситуацией с топливом в Алтайском крае

Правительство готово решать вопросы в рамках своих полномочий

16 октября 2023, 15:49, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил министрам следить за ситуацией с топливом и поставками газа. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Томенко отметил, что в регионе удалось преодолеть напряженную ситуацию с ценами на топливо и облегчить ситуацию для аграриев. Решения для этого принимались на федеральном и региональных уровнях. 

Также глава региона добавил, что стабилизировалась ситуация с поставками природного газа. Вопросы, связанные с этим, будут находиться под контролем, будут регулироваться при взаимодействии всех сторон с учетом графика работы, в том числе и железной дороги. 

Алтайский край Топливо

Комментарии 6

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Гость

16:29:40 16-10-2023

А можно поподробней? как удалось преодолеть ситуацию с топливом? топливо выросло за неделю на 5р а после всякой шумихи упало на 20 копеек, это называется удалось преодолеть? Виктор....Вы точно владеете ситуацией? Есть сомнения. Вот верните 95й бензин до ценника уровня хотябы 42-43 - тогда так громко заявляйте о преодолении проблем. а вот 50р за литр нифига не фонтан. Про частные франшизы типа лукойлов где 54 с лишним - вовсе молчу. А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ как говорится. А вот если МИНИСТРЫ без поручения не хотят шевелиться - то нахрена нам такие министры? Посадите их на полставки и пусть сидят за свое безделье получают незаслуженный 7 тысяч.

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Гость

20:07:11 16-10-2023

Гость (16:29:40 16-10-2023) А можно поподробней? как удалось преодолеть ситуацию с топли... А чего министрам-то шевелиться, о чём Вы? Они и так получат свои зарплаты, со всеми бонусами. Им же платят не по результатам работы, не по их уму, а просто за то, что они занимают должность. Ну и зачем делать лишние телодвижения?

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Гость

06:35:21 17-10-2023

Гость (16:29:40 16-10-2023) А можно поподробней? как удалось преодолеть ситуацию с топли... Он же следить приказал, а не решить

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Гость

22:02:59 16-10-2023

Их послали подслушивать , они стали подглядывать .

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читатель

23:37:21 16-10-2023

бенз подешевел на 20 копеек, это называется "порешали проблему"?

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Гога

15:08:36 17-10-2023

Министр образования тоже должен следить? И Министр здравоохренения, т.е.-все!

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