Томенко поручил создать рабочую группу по проблемам общественного транспорта в Бийске
Глава региона провел по этому поводу совещание, в котором принял участие глава Бийска, члены правительства и представители надзорных ведомств
19 февраля 2025, 13:35, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил создать рабочую группу под руководством краевого Минтранса, которая детально разберется в проблемах работы общественного транспорта в Бийске. В своем Telegram-канале он рассказал, что ее задачей станет разработка системных мер, которые улучшат обстановку в этой сфере как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.
Глава региона провел по этому поводу совещание, в котором принял участие глава Бийска Виктор Щигрев, а также члены правительства и представители надзорных ведомств. Они обозначили круг вопросов, нуждающихся в дополнительной проработке.
"Это в том числе и возможный пересмотр системы маршрутов, и различные пути обновления общественного транспорта, и помощь транспортным предприятиям, чтобы мотивировать людей там работать", – подчеркнул Томенко.
Губернатор отметил, что за короткий период радикальных изменений произойти не может, однако задача властей – держать баланс интересов и жителей города, и перевозчиков, и бийских предприятий. Однако целью остается движение по пути усовершенствования общественного транспорта в Бийске, при том что на краевом уровне в последние годы было сделано много для обеспечения комфортного и безопасного движения по дорогам.
13:42:18 19-02-2025
А Томенко не хочет создать рабочую группу по проблемам общественного транспорта в Барнауле?
13:44:06 19-02-2025
в Бийске мэр есть -почему не занимается этими проблемами?
14:02:28 19-02-2025
дядя Витя, рыба гниёт с головы, давай решим проблему в Барнауле, а там и регионы подтянутся...
14:47:30 19-02-2025
Партийное собрание ещё не забудьте провести. А лучше два ...
17:35:07 19-02-2025
А когда спрашивать то начнете за такое безобразие с ОТ ??? Или там начни спрашивать, так всех гуськом вести надо на колымские плёсы.