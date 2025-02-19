Томенко поручил создать рабочую группу по проблемам общественного транспорта в Бийске

Глава региона провел по этому поводу совещание, в котором принял участие глава Бийска, члены правительства и представители надзорных ведомств

19 февраля 2025, 13:35, ИА Амител

Заседание под руководством Томенко / Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил создать рабочую группу под руководством краевого Минтранса, которая детально разберется в проблемах работы общественного транспорта в Бийске. В своем Telegram-канале он рассказал, что ее задачей станет разработка системных мер, которые улучшат обстановку в этой сфере как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.

Глава региона провел по этому поводу совещание, в котором принял участие глава Бийска Виктор Щигрев, а также члены правительства и представители надзорных ведомств. Они обозначили круг вопросов, нуждающихся в дополнительной проработке.

"Это в том числе и возможный пересмотр системы маршрутов, и различные пути обновления общественного транспорта, и помощь транспортным предприятиям, чтобы мотивировать людей там работать", – подчеркнул Томенко.

Губернатор отметил, что за короткий период радикальных изменений произойти не может, однако задача властей – держать баланс интересов и жителей города, и перевозчиков, и бийских предприятий. Однако целью остается движение по пути усовершенствования общественного транспорта в Бийске, при том что на краевом уровне в последние годы было сделано много для обеспечения комфортного и безопасного движения по дорогам.