Томенко поручил усилить контроль за качеством продуктов для детсадов, школ и больниц

Напомним, что учреждениям социальной сферы предложили обращаться в Россельхознадзор для проверки потенциального поставщика

08 февраля 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: altairegion.ru

Губернатор Виктор Томенко поручил региональным органам власти усилить контроль за качеством сельхозпродукции, поступающей в детсады, школы и больницы. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, об этом он заявил в ходе встречи с главой управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Андреем Мироновым.

Напомним, что учреждениям социальной сферы предложили обращаться в Россельхознадзор для проверки потенциального поставщика, а в случае подозрения на фальсификацию либо недоброкачественность пищевой продукции (мясной, молочной) продолжить её проверку ещё на этапе заключения договоров.

Томенко поручил органам государственной власти жёстко контролировать качество и безопасность продукции, а последним активнее взаимодействовать с органами Россельхознадзора при приобретении продуктов питания.