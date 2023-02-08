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Томенко поручил усилить контроль за качеством продуктов для детсадов, школ и больниц

Напомним, что учреждениям социальной сферы предложили обращаться в Россельхознадзор для проверки потенциального поставщика

08 февраля 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: altairegion.ru
Фото: altairegion.ru

Губернатор Виктор Томенко поручил региональным органам власти усилить контроль за качеством сельхозпродукции, поступающей в детсады, школы и больницы. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, об этом он заявил в ходе встречи с главой управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Андреем Мироновым.

Напомним, что учреждениям социальной сферы предложили обращаться в Россельхознадзор для проверки потенциального поставщика, а в случае подозрения на фальсификацию либо недоброкачественность пищевой продукции (мясной, молочной) продолжить её проверку ещё на этапе заключения договоров.

Томенко поручил органам государственной власти жёстко контролировать качество и безопасность продукции, а последним активнее взаимодействовать с органами Россельхознадзора при приобретении продуктов питания.

 

Комментарии 6

  • Значит такая опасность уже угрожает по всему краю7
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Это всё отлично, но за чей счет делать экспертизу? Или это бесплатно будет ?До сегодняшнего дня это делалось за счёт , например, детского сада-читай, за счет родителей
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Фу, как коряво: "усилить контроль за качеством продуктов", когда можно сказать просто "контролировать качество продуктов"
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Да уж много , много в Русском языке букв. Собирай из них какие хочешь слова , смысл не важен. Качество продуктов и не только для детей где оно ? хлеб есть не возможно как и всё прочее. Чиновники из потреб разных и прокурат. сан эпид. и прочие это ваша прямая работа соблюдать качество продукции разной .
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Люди вы когда нибудь довольны бываете??? Когда чиновники нечего не делают это плохо, когда что то делают вам тоже плохо. Очнитесь наконец то .
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Грустно, что живём на земле, которая может накормить самыми лучшими продуктами( и не только жителей края), а руководитель региона даёт такие поручения.
    10 февраля, Гость   Ответить
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