Томенко посетил уникальный алтайский завод

Фотосепараторы, которые производят на предприятии "Сисорт", поставляются в десятки стран

31 июля 2023, 10:43, ИА Амител

























Фото: Антон Червяков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил уникальный завод "Сисорт", продукцию которого поставляют в десятки разных стран. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

Глава региона осмотрел предприятие и пообщался с коллективом. Он особо отметил важность для края предприятий машиностроения. Такие предприятия, как "Сисорт", являются лидерами в своих сегментах. Алтайский край благодаря заводу может стать лидером российского машиностроения, что очень перспективно в условиях импортозамещения.

Компания "Сисорт" является крупнейшим российским производителем фотосепараторов. В 2022 году начато серийное производство нового фотосепаратора "Горизонт" горизонтального типа, позволяющего очищать от ненужных примесей и бракованных продуктов пельмени, резаные овощи, чипсы и другое сырье, которое требует бережного обращения и может быть повреждено при вертикальной сортировке.

В мае 2022 года руководством предприятия заявлен курс на активизацию экспорта в страны Юго-Восточной Азии (Турция, Индия, Вьетнам). Также рассматривается возможность выхода на рынки Южной Америки.

Благодаря бизнес-миссии правительства Алтайского края, представители которой в 2023 году побывала в Индии, удалось договориться о поставках продукции предприятия в эту страну. 31 июля первый фотосепаратор отправится в Индию. Это 30-я по счету страна, куда поставляется продукция завода.

Как уточнил руководитель отдела внешнеэкономической деятельности компании "Сисорт" Александр Старков, фотосепаратор может очистить от примесей до 10 тонн риса в час.