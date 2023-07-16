Томенко посетил Заринск, который отметил День города и День металлурга

Губернатор отметил, что уже больше 40 лет город и "Алтай Кокс" живут общими целями и задачами

16 июля 2023, 10:55, ИА Амител









































































































Фото: Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил Заринск, который сегодня отметил сразу два важных праздника — День города и День металлурга. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

"Рад видеть, как Заринск развивается. Уже больше четырех десятков лет город и завод — крупнейшее в нашем крае металлургическое предприятие "Алтай Кокс" — живут общими целями и задачами. И в городе строятся дороги, создаются новые рабочие места, развивается все необходимая социальная инфраструктура, воплощаются в жизнь инициативы граждан", — заявил глава региона.

Томенко также поблагодарил ветеранов Заринска и всех жителей города за их труд и патриотизм.