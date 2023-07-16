Томенко посетил Заринск, который отметил День города и День металлурга
Губернатор отметил, что уже больше 40 лет город и "Алтай Кокс" живут общими целями и задачами
16 июля 2023, 10:55, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил Заринск, который сегодня отметил сразу два важных праздника — День города и День металлурга. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
"Рад видеть, как Заринск развивается. Уже больше четырех десятков лет город и завод — крупнейшее в нашем крае металлургическое предприятие "Алтай Кокс" — живут общими целями и задачами. И в городе строятся дороги, создаются новые рабочие места, развивается все необходимая социальная инфраструктура, воплощаются в жизнь инициативы граждан", — заявил глава региона.
Томенко также поблагодарил ветеранов Заринска и всех жителей города за их труд и патриотизм.
12:53:06 17-07-2023
Какое там развитие? В смысле, в каком месте? С каждым годом все хуже и хуже, город редеет, молодежь уезжает пачками. Дорогу только закончили, последние 500м, и то 5 лет эти несчастные 2,5 км мучали! А на остальные дороги бес слез не взглянешь. Так что развитие только во снах, и не надо строить иллюзий.