Томенко поздравил алтайских инваспортсменов с победой на чемпионате России по футболу

Соревнования прошли во Владикавказе

21 августа 2023, 08:51, ИА Амител

Фото: "Алтайский спорт"

"Динамо" из Барнаула в шестой раз подряд стала чемпионом России по футболу среди ампутантов. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил спортсменов.

"Рад за наших ребят! Их целеустремленность, воля к победе – пример для всех нас", – написал глава региона в телеграме.

Также он добавил, что власти поддерживают многие начинания по поддержке людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе и по состоянию здоровья. По словам политика, с прошлого года благодаря краевому финансированию "Динамо" стала выезжать на соревнования в два раза чаще. Также в обязательном порядке будут решаться вопросы по обновлению экипировки, заверил Виктор Томенко.

Напомним, соревнования прошли накануне во Владикавказе. На турнир приехало шесть команд из разных регионов страны. Серебро взяли футболисты из Грозного, а бронзовую медаль завоевали хозяева состязаний.