Томенко поздравил участников турнира памяти Смертина с открытием соревнований

В этом году на турнир прибыли юные футболисты 2013 года рождения — представители восьми команд

01 августа 2024, 21:48, ИА Амител

Открытие международного турнира имени Смертина / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил участников международного турнира памяти Геннадия Смертина с открытием соревнований. Как сообщает пресс-служба правительства региона, 1 августа в краевой столице прошла торжественная церемония открытия соревнований.

Вместе с Томенко старт турниру дал Алексей Смертин – председатель Алтайской краевой федерации футбола, руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза, сын и воспитанник знаменитого тренера. Почетной гостьей церемонии стала Антонина Смертина, поддерживавшая своего супруга в многолетней подвижнической тренерской работе.

"Геннадий Иванович Смертин – тренер с большой буквы, он помог не одному поколению футболистов проявить таланты. Благодарен семье Геннадия Ивановича за внимание к его делу, за продолжение футбольных традиций в нашем крае. Бескомпромиссная борьба, боевой настрой, спортивный характер – это то, что ребята будут показывать на поле. Ну а за его пределами, надеюсь, все наши гости – и спортсмены, и тренеры, и болельщики – замечательно проведут время вместе в нашей краевой столице", – отметил губернатор края Виктор Томенко.

В этом году на турнир прибыли юные футболисты 2013 года рождения – представители восьми команд из Москвы, Алтайского и Красноярского краев, Дагестана, Казахстана и Белоруссии. Состязания продлятся до 5 августа.

Турнир памяти Геннадия Смертина проводится в Алтайском крае ежегодно, начиная с 2016 года. За всю историю в турнире приняли участие свыше 800 юных футболистов из России, республик Казахстан, Корея, Узбекистан и Японии.