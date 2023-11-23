НОВОСТИОбщество

Томенко предложили способ очистить от мусора Алтайский край

Губернатор отметил, что мусорные свалки в крае устраивают не прилетевшие с Луны люди

23 ноября 2023, 19:11, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина
Фото: Екатерина Смолихина

Губернатору Алтайского края Виктору Томенко предложили увеличить количество общегородских субботников с мая по ноябрь, чтобы очистить регион от мусора.

Основатель добровольческого отряда "Чистый край Алтай" отметил, что уже два года занимается очисткой водоемов, но, к сожалению, меньше мусора не становится.

"Просим вас принять более кардинальные меры в решении этой большой проблемы. Считаю, что количество общегородских субботников необходимо увеличивать и проводить их каждый месяц, выбирая локации, где мусора очень много", – обратился волонтер к Томенко.

Он уверен, что необходимо устанавливать больше камер наблюдения в тех местах, где происходит замусоривание, а если нет такой возможности, то муляжи – это тоже будет отпугивать нарушителей.

Томенко пообещал активисту, что попросит руководителей органов власти связаться с ним и выяснить, что необходимо сделать.

"Экология сегодня – это серьезная проблема. Здесь и вопросы воспитания, и вопросы ответственного отношения к окружающей среде. К нам же никто не прилетел с Луны и не вывалил мусор в лесопосадку или на каком-то пустыре в городе. Убрали, смотришь, а через полмесяца опять навалили те же люди", – возмутился глава региона.

Виктор Томенко Алтайский край Экология Прямая линия мусор
Читайте также в сюжете: Прямая линия с Виктором Томенко - 2023

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

20:13:08 23-11-2023

Да въезд на свалку платный, вот и валят где попало, сделайте бесплатный въезд и будет чище.

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:01:35 24-11-2023

Гость (20:13:08 23-11-2023) Да въезд на свалку платный, вот и валят где попало, сделайте... А в лесу, идёшь грибы собирать, а там пакеты с мусором, бутылки валяются, по берегам рек тоже самое. Причём тут платная свалка, никто с пакетом мусора на свалку не бегает. Совести нет у людей, обнаглевшие. Действительно, камеры нужно ставить и жестоко наказывать за свинство.

  37 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:34:08 23-11-2023

Сборище мохнатых имбицилов (я про волонтеров) Ему (им) делать нехер , ибо он или бухает и жены нет и дома и детей или просто дурачек. Как еще объяснить такое желание день в месяц поработать забесплатно и других к этому привлечь. Вместо того чтобы коммунальщиков заставить делать свою работу да да да давайте субботники, э

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Елена

18:55:38 24-11-2023

Гость (20:34:08 23-11-2023) Сборище мохнатых имбицилов (я про волонтеров) Ему (им) дела... Ну да, безвозмездно что-то сделать, так сразу Имбицил, а когда с нас неизвестно кто берёт деньги за якобы вывоз ТБО с вечно переполненных мусорных баков - так это стало нормой жизни! Раздельно собирают мусор, а потом машина все сваливает в одно и на свалку! Мусорная проблема давно переназрела, но губернатор опять ссылается на отсталое население... Да хоть каждый день субботники устраиваете, это только мизерное решение проблем! Тем более, что они закладываются с самого начала! Так например на 6 Нагорной 15 а, б, в, г - по настроили 17 - этажные человейники, а мусорных баков очень мало и всегда переполнены! Куда вести мусор и зачем, рядом лес! И это ещё мало заселены дома, а что будет, когда эти человейники полностью заселятся?!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей Тастан

21:53:56 23-11-2023

глупо, убирать за кого-то! Необходимо принять административные меры на основе КОАПа, вплоть до конфискации транспортного средства! создать условия, для безвозмездного и возмездного раздельного сбора, хранения и утилизации вторичных материальных ресурсов! привести в соответствие региональную нормативную базу на основе федеральной!

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:42:26 24-11-2023

Гость (20:34:08 23-11-2023) Сборище мохнатых имбицилов (я про волонтеров) Ему (им) дела... Какое вы имеете право оскорблять людей, которые очищают свалки. Вот наверное такие как вы и бросаете мусор.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Справедливая

06:55:29 24-11-2023

Мусорить не нужно, вот и не за кем будет убирать. А то совсем народ обнаглел, диву даешься, когда такие людишки оставляют после себя горы мусора. Загадили матушку Землю, некоторые особи,а кто- то должен за ними убирать.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

08:33:50 24-11-2023

Проблему мусора надо решать радикально.Нужно немедленно создавать предприятия по переработке мусора на промышленной основе.Всё остальное, это загрязнение новых территорий увеличивающимся валом мусора.В советское время уже давно бы создали индустрию по переработке без лишней болтовни.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:08:53 24-11-2023

В буржуазном обществе , коммунистические призывы выглядят как развод лохов. Проблему с мусором еще 20 лет назад предлагали решить иностранцы и построить мусороперерабатывающий завод. Но наши топьменеджиры отказались. Прибыль от мусора уйдет в другие руки. Но те руки предлагали утилизировать, а не накапливать мусор.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:35:38 24-11-2023

гость (11:08:53 24-11-2023) В буржуазном обществе , коммунистические призывы выглядят ка... реальный коммент!!! это касается всего, продуктов, лекарств,всего, что сейчас в нашей жизни, прикрываясь импортозамещением и суверенным путем втюхивуют услуги и товар низкого качества безальтернативно, или призывают бесплатно восстанавливать тот же лес, который за 30 лет вырубили те же арендаторы лесов нещадно, но слабоумные воспринимают это как полезное и патриотичное дело,кроме цинизма и обмана в корыстных целях здесь ничего нет

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:13:07 24-11-2023

Чисто - не там, где убирают, а там - где не мусорят!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Валентина

19:09:28 25-11-2023

А вот в г. Яровое один раз в неделю вывозят мусор, зимой ладно, нет такого запаха, а летом что творится? И ни кому до этого нет дела, нет хозяина , и никому это не нужно а денежки платим за мусор.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров