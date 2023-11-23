Томенко предложили способ очистить от мусора Алтайский край
Губернатор отметил, что мусорные свалки в крае устраивают не прилетевшие с Луны люди
23 ноября 2023, 19:11, ИА Амител
Губернатору Алтайского края Виктору Томенко предложили увеличить количество общегородских субботников с мая по ноябрь, чтобы очистить регион от мусора.
Основатель добровольческого отряда "Чистый край Алтай" отметил, что уже два года занимается очисткой водоемов, но, к сожалению, меньше мусора не становится.
"Просим вас принять более кардинальные меры в решении этой большой проблемы. Считаю, что количество общегородских субботников необходимо увеличивать и проводить их каждый месяц, выбирая локации, где мусора очень много", – обратился волонтер к Томенко.
Он уверен, что необходимо устанавливать больше камер наблюдения в тех местах, где происходит замусоривание, а если нет такой возможности, то муляжи – это тоже будет отпугивать нарушителей.
Томенко пообещал активисту, что попросит руководителей органов власти связаться с ним и выяснить, что необходимо сделать.
"Экология сегодня – это серьезная проблема. Здесь и вопросы воспитания, и вопросы ответственного отношения к окружающей среде. К нам же никто не прилетел с Луны и не вывалил мусор в лесопосадку или на каком-то пустыре в городе. Убрали, смотришь, а через полмесяца опять навалили те же люди", – возмутился глава региона.
20:13:08 23-11-2023
Да въезд на свалку платный, вот и валят где попало, сделайте бесплатный въезд и будет чище.
07:01:35 24-11-2023
Гость (20:13:08 23-11-2023) Да въезд на свалку платный, вот и валят где попало, сделайте... А в лесу, идёшь грибы собирать, а там пакеты с мусором, бутылки валяются, по берегам рек тоже самое. Причём тут платная свалка, никто с пакетом мусора на свалку не бегает. Совести нет у людей, обнаглевшие. Действительно, камеры нужно ставить и жестоко наказывать за свинство.
20:34:08 23-11-2023
Сборище мохнатых имбицилов (я про волонтеров) Ему (им) делать нехер , ибо он или бухает и жены нет и дома и детей или просто дурачек. Как еще объяснить такое желание день в месяц поработать забесплатно и других к этому привлечь. Вместо того чтобы коммунальщиков заставить делать свою работу да да да давайте субботники, э
18:55:38 24-11-2023
Гость (20:34:08 23-11-2023) Сборище мохнатых имбицилов (я про волонтеров) Ему (им) дела... Ну да, безвозмездно что-то сделать, так сразу Имбицил, а когда с нас неизвестно кто берёт деньги за якобы вывоз ТБО с вечно переполненных мусорных баков - так это стало нормой жизни! Раздельно собирают мусор, а потом машина все сваливает в одно и на свалку! Мусорная проблема давно переназрела, но губернатор опять ссылается на отсталое население... Да хоть каждый день субботники устраиваете, это только мизерное решение проблем! Тем более, что они закладываются с самого начала! Так например на 6 Нагорной 15 а, б, в, г - по настроили 17 - этажные человейники, а мусорных баков очень мало и всегда переполнены! Куда вести мусор и зачем, рядом лес! И это ещё мало заселены дома, а что будет, когда эти человейники полностью заселятся?!
21:53:56 23-11-2023
глупо, убирать за кого-то! Необходимо принять административные меры на основе КОАПа, вплоть до конфискации транспортного средства! создать условия, для безвозмездного и возмездного раздельного сбора, хранения и утилизации вторичных материальных ресурсов! привести в соответствие региональную нормативную базу на основе федеральной!
06:42:26 24-11-2023
Гость (20:34:08 23-11-2023) Сборище мохнатых имбицилов (я про волонтеров) Ему (им) дела... Какое вы имеете право оскорблять людей, которые очищают свалки. Вот наверное такие как вы и бросаете мусор.
06:55:29 24-11-2023
Мусорить не нужно, вот и не за кем будет убирать. А то совсем народ обнаглел, диву даешься, когда такие людишки оставляют после себя горы мусора. Загадили матушку Землю, некоторые особи,а кто- то должен за ними убирать.
08:33:50 24-11-2023
Проблему мусора надо решать радикально.Нужно немедленно создавать предприятия по переработке мусора на промышленной основе.Всё остальное, это загрязнение новых территорий увеличивающимся валом мусора.В советское время уже давно бы создали индустрию по переработке без лишней болтовни.
11:08:53 24-11-2023
В буржуазном обществе , коммунистические призывы выглядят как развод лохов. Проблему с мусором еще 20 лет назад предлагали решить иностранцы и построить мусороперерабатывающий завод. Но наши топьменеджиры отказались. Прибыль от мусора уйдет в другие руки. Но те руки предлагали утилизировать, а не накапливать мусор.
11:35:38 24-11-2023
гость (11:08:53 24-11-2023) В буржуазном обществе , коммунистические призывы выглядят ка... реальный коммент!!! это касается всего, продуктов, лекарств,всего, что сейчас в нашей жизни, прикрываясь импортозамещением и суверенным путем втюхивуют услуги и товар низкого качества безальтернативно, или призывают бесплатно восстанавливать тот же лес, который за 30 лет вырубили те же арендаторы лесов нещадно, но слабоумные воспринимают это как полезное и патриотичное дело,кроме цинизма и обмана в корыстных целях здесь ничего нет
13:13:07 24-11-2023
Чисто - не там, где убирают, а там - где не мусорят!
19:09:28 25-11-2023
А вот в г. Яровое один раз в неделю вывозят мусор, зимой ладно, нет такого запаха, а летом что творится? И ни кому до этого нет дела, нет хозяина , и никому это не нужно а денежки платим за мусор.