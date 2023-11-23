Томенко предложили способ очистить от мусора Алтайский край

Губернатор отметил, что мусорные свалки в крае устраивают не прилетевшие с Луны люди

23 ноября 2023, 19:11, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина

Губернатору Алтайского края Виктору Томенко предложили увеличить количество общегородских субботников с мая по ноябрь, чтобы очистить регион от мусора.

Основатель добровольческого отряда "Чистый край Алтай" отметил, что уже два года занимается очисткой водоемов, но, к сожалению, меньше мусора не становится.

"Просим вас принять более кардинальные меры в решении этой большой проблемы. Считаю, что количество общегородских субботников необходимо увеличивать и проводить их каждый месяц, выбирая локации, где мусора очень много", – обратился волонтер к Томенко.

Он уверен, что необходимо устанавливать больше камер наблюдения в тех местах, где происходит замусоривание, а если нет такой возможности, то муляжи – это тоже будет отпугивать нарушителей.

Томенко пообещал активисту, что попросит руководителей органов власти связаться с ним и выяснить, что необходимо сделать.