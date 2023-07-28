Томенко пригрозил штрафами перевозчикам, которые пропускают остановки в Барнауле
Глава Алтайского края обратил внимание на жалобы жителей краевой столицы на водителей автобусов № 29 и №77 — они крайне редко останавливаются возле реабилитационного центра "Журавлики"
28 июля 2023, 18:40, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко договорился с мэрией Барнаула о проверке перевозчиков. В своем Telegram-канале он обратил внимание на жалобы жителей краевой столицы на водителей автобусов № 29 и № 77 – они крайне редко останавливаются возле реабилитационного центра "Журавлики".
Глава региона отметил, что в учреждении получают помощь дети с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом году остановку перенесли к медцентру – чтобы людям было легче туда попасть. Однако некоторые водители игнорируют изменения.
"То, что сейчас происходит, – нарушения, которые допускают водители. Такого быть не должно. Ситуацию нужно исправлять и строго контролировать движение общественного транспорта, чтобы такие истории не повторялись ни в случае с "Журавликами", ни на других маршрутах", – заявил глава региона.
Он отметил, что в Барнауле проведут проверку перевозчиков. Тех, кто нарушает правила, ждут штрафы.
19:03:14 28-07-2023
тайного пассажира со скрытой камерой в виде пуговицы наймите и пусть покатается на всех маршрутках. составит отчеты где\когда\во сколько данный маршрут проигнорировал остановку. даже зимой стоишь ждешь автобус, а эта сука мимо тебя проезжает.
19:12:07 28-07-2023
667 (19:03:14 28-07-2023) тайного пассажира со скрытой камерой в виде пуговицы наймите... Вот если Виктор Петрович ездил бы на ОТ, то ситуация могла бы и поменяться. А штрафом перед выборами погрозить - ну так себе
19:34:52 28-07-2023
Пригрозил пальчиком, красные линии обозначил! - знаем, все испугались)))
19:47:00 28-07-2023
Так им и переводы на левые карты не разрешали и без навигации ездить
20:11:13 28-07-2023
55 на остановке Аптека перед поворотом на Ленинский.
22:07:18 28-07-2023
110 автобус можно сразу штрафовать. мало того, что на линии один- два автобуса, они еще и пропускают остановки типа Леруа на Павлике в вызодные вечером. и если кому в центр, то шансов уехать на ОТ ноль. недавно полная остановка желающих уехать на 110м ждали его из аэропорта, а он просто проехал мимо. кАзел. остановку Аптека просто игнорируют многие маршруты. причем, в обе стороны.
06:29:15 29-07-2023
Такое ощущение, что деньги их не интересуют. Экономисты, ау, почему так происходит?
07:42:13 29-07-2023
59 бы проверил , самый первый маршрут - то ходит , то не ходит , на положение Луны в марсе , наверное, реагирует
10:10:00 29-07-2023
Не поняла, это не повод штрафовать уже сейчас? Что значит пригрозил? Наказывать сразу, только тогда и толк может быть будет. По моему, губернатор плохо работает. Надо его менять.
07:37:54 04-08-2023
Надо сократить интервал на маршруте 51 и 256.