Томенко пригрозил штрафами перевозчикам, которые пропускают остановки в Барнауле

Глава Алтайского края обратил внимание на жалобы жителей краевой столицы на водителей автобусов № 29 и №77 — они крайне редко останавливаются возле реабилитационного центра "Журавлики"

28 июля 2023, 18:40, ИА Амител

Фото: Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко договорился с мэрией Барнаула о проверке перевозчиков. В своем Telegram-канале он обратил внимание на жалобы жителей краевой столицы на водителей автобусов № 29 и № 77 – они крайне редко останавливаются возле реабилитационного центра "Журавлики".

Глава региона отметил, что в учреждении получают помощь дети с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом году остановку перенесли к медцентру – чтобы людям было легче туда попасть. Однако некоторые водители игнорируют изменения.

"То, что сейчас происходит, – нарушения, которые допускают водители. Такого быть не должно. Ситуацию нужно исправлять и строго контролировать движение общественного транспорта, чтобы такие истории не повторялись ни в случае с "Журавликами", ни на других маршрутах", – заявил глава региона.

Он отметил, что в Барнауле проведут проверку перевозчиков. Тех, кто нарушает правила, ждут штрафы.