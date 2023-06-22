Она посвящена 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны

22 июня 2023, 08:10, ИА Амител

















Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в акции "Свеча памяти", посвященной 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что больше полумиллиона человек из Алтайского края ушли на войну, больше половины из них не вернулись домой. Он также добавил, что на территории края для фронта производили боеприпасы, еду, одежду.

"Сегодня мы зажгли свечи в знак того, что никто не забыт и ничто не забыто! Вечная память павшим героям!" – написал Томенко.