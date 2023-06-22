Томенко принял участие в акции "Свеча памяти"
Она посвящена 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны
22 июня 2023, 08:10, ИА Амител
Фото: t.me/tomenko_22
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в акции "Свеча памяти", посвященной 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Глава региона отметил, что больше полумиллиона человек из Алтайского края ушли на войну, больше половины из них не вернулись домой. Он также добавил, что на территории края для фронта производили боеприпасы, еду, одежду.
"Сегодня мы зажгли свечи в знак того, что никто не забыт и ничто не забыто! Вечная память павшим героям!" – написал Томенко.
09:39:25 22-06-2023
Никто не забыт и ничто не забыто! Вечная СВЕТЛАЯ память НАШИМ героям!!!
11:40:55 22-06-2023
Ну хоть в Барнаул московские креаклы не добрались...Как можно акцию было назвать "Москva помнит"? Спасибо, что хоть не "Moscow pomnit"...