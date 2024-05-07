Томенко принял участие в церемонии инаугурации Путина

Глава Алтайского края подчеркнул, что президент поставил перед всеми органами власти большое количество задач

07 мая 2024, 19:24, ИА Амител

Владимир Путин во время инаугурации / Скриншот трансляции

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в торжественной церемонии вступления в должность президента России Владимира Путина. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

Томенко отметил, что в этом году на выборах главы государства и жители Алтайского края, и жители всей России продемонстрировали беспрецедентно высокий уровень поддержки главе государства и выбранному курсу – стратегии развития России на годы вперед.

"В соответствии с государственной политикой у каждого региона нашей страны есть возможности развиваться, опираясь на свои преимущества, получать поддержку федерального правительства. Для нашего края ключевыми сферами остаются, в частности, сельское хозяйство, промышленность и туризм", – написал глава региона.Томенко добавил, что Путин поставил перед всеми органами власти большое количество задач, а их решение направлено на существенное повышение уровня жизни каждого россиянина.