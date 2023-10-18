Томенко принял участие в открытии выставки, посвященной 100-летию "Динамо"

Глава региона назвал экспозицию, которая размещена в музее "Город", очень интересной

18 октября 2023, 18:32, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил открытие выставки "История страны – история "Динамо". Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Выставка открылась сегодня, 18 октября, в здании музея "Город". Она посвящена обществу "Динамо", которое отпраздновало 100-летие.

"Экспозиция очень интересная: кубки, медали, архивные фото и много чего еще. Вдохновляет на спортивные рекорды!" – поделился губернатор.Томенко подчеркнул, что у "Динамо" на Алтае богатая история. Ежегодно в Алтайском крае проводится спартакиада по 12 видам спорта, отдельно – соревнования для ветеранов общества, а также больше 150 спортивно-массовых мероприятий, которые, любят многие жители края.