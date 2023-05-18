Томенко принял участие в совещании о весенних полевых работах с Путиным

Глава региона подчеркнул, что для Алтайского края, как для опорного аграрного региона России, это крайне важная тема

18 мая 2023, 19:25, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в совещании, которое провёл президент Владимир Путин о весенних полевых работах. В своём Telegram-канале он подчеркнул, что для Алтайского края, как для опорного аграрного региона России, это крайне важная тема.

Томенко отметил, что посевная кампания сейчас идёт по всему краю. Общая площадь засеваемой территории – около 5,4 млн гектаров. Ежегодно Алтай сохраняет своё лидерство по многим культурам, в том числе по овсу, гречихе и пшенице.

"Мощное техническое оснащение, профессиональный самоотверженный труд наших аграриев, господдержка – всё это приводит и к увеличению урожайности, и к развитию сельского хозяйства в целом и связанных с ним сфер экономики", – заявил Томенко.

Также власти края продолжают работать с правительством России по вопросу расширения мер поддержки. В частности, уже распределён первый транш субсидий на более чем 380 млн рублей. Теперь будут перечислять второй – он примерно такого же объёма.

Томенко выразил уверенность, что в этом году в регионе снова будет богатый урожай, из-за чего уже сейчас власти работают над расширением возможностей его реализации. В рамках Госсовета он обсуждает с коллегами, экспертами и представителями бизнеса различные предложения. В том числе и госпродзаказ, и государственные зерновые интервенции.