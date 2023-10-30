Томенко проверил строительство моста за 114 млн рублей в Хабарском районе
Завершить работы подрядчик должен уже в ноябре
30 октября 2023, 13:02, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время рабочей поездки в Хабарский район проверил строительство моста через реку Бурлу. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
Переправа находилась в аварийном состоянии, а на приведение ее в порядок выделили 114 млн рублей из краевого и федерального бюджетов.
Отмечается, что завершить работы должны уже в ноябре.
За прошедшие пять лет в развитие дорожной сети Хабарского района вложили около миллиарда рублей. Также ведутся работы по улучшению коммунального хозяйства города.
"Не все удается решить сразу. С точки зрения экономики ситуация складывается непростая. Но бояться этого не нужно", – добавил Томенко.
17:26:53 30-10-2023
А с мостом на новом рынке как продвигается? Что то давно новостей о нем не было. Судя по виду с камер, в этом году его сдать не реально.