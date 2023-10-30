Томенко проверил строительство моста за 114 млн рублей в Хабарском районе

Завершить работы подрядчик должен уже в ноябре

30 октября 2023, 13:02, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время рабочей поездки в Хабарский район проверил строительство моста через реку Бурлу. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Переправа находилась в аварийном состоянии, а на приведение ее в порядок выделили 114 млн рублей из краевого и федерального бюджетов.

Отмечается, что завершить работы должны уже в ноябре.

За прошедшие пять лет в развитие дорожной сети Хабарского района вложили около миллиарда рублей. Также ведутся работы по улучшению коммунального хозяйства города.