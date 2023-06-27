Томенко рассказал, как пройдут "Шукшинские дни на Алтае"
Программа уже утверждена
27 июня 2023, 09:15, ИА Амител
Утверждена программа ежегодного фестиваля "Шукшинские дни на Алтае", который пройдет с 18 по 22 июля. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко.
"Он традиционно стартует в Барнауле, где установлен памятник Василию Шукшину, а завершится в селе Сростки, на родине известного актера, писателя и режиссера", – написал глава региона в телеграм-канале.
В фестивале поучаствуют артисты Ирина Купченко, Ольга Прокофьева и Полина Агуреева, а также Борис Галкин и Игорь Петренко.
Всего в программе больше 60 мероприятий. Это конкурсные показы фильмов (полнометражных, короткометражных и документальных), дискуссии, мастер-классы, лекции.
"Помимо Барнаула, мероприятия фестиваля пройдут также в Бийске, Новоалтайске, Камне-на-Оби, ЗАТО Сибирский, Бийском, Смоленском, Алтайском, Зональном, Тюменцевском, Ребрихинском районах", – рассказал глава региона.
14:42:15 28-06-2023
Сказать о программе и не представить??? Сказали "А", говорите "Б"!