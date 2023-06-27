Томенко рассказал, как пройдут "Шукшинские дни на Алтае"

Программа уже утверждена

27 июня 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: правительство Алтайского края / Антон Федотов

Утверждена программа ежегодного фестиваля "Шукшинские дни на Алтае", который пройдет с 18 по 22 июля. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко.

"Он традиционно стартует в Барнауле, где установлен памятник Василию Шукшину, а завершится в селе Сростки, на родине известного актера, писателя и режиссера", – написал глава региона в телеграм-канале.

В фестивале поучаствуют артисты Ирина Купченко, Ольга Прокофьева и Полина Агуреева, а также Борис Галкин и Игорь Петренко.

Всего в программе больше 60 мероприятий. Это конкурсные показы фильмов (полнометражных, короткометражных и документальных), дискуссии, мастер-классы, лекции.