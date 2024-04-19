Томенко рассказал, как решат проблему с центральным водоснабжением в селе на Алтае

Сейчас только треть жителей Славгородского пользуются центральным водопроводом

19 апреля 2024, 08:50, ИА Амител

Карта Славгорода / Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко после личного приема граждан рассказал о том, как власти решат проблему с центральным водопроводом в селе Славгородском. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Один из вопросов был связан с организацией центрального водоснабжения для жителей села Славгородское города Славгорода. Сейчас система работает только примерно для трети жителей, а остальные вынуждены бурить скважины самостоятельно. Вода в них недостаточного качества", – отметил Томенко.

Он рассказал, что для решения проблемы по улицам Льва Толстого и Мира нужно проложить 8,4 километра водопроводных сетей. На проведение этих работ из бюджета выделили 22 млн рублей и уже к 1 июня все планируют закончить.