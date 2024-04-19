Томенко рассказал, как решат проблему с центральным водоснабжением в селе на Алтае
Сейчас только треть жителей Славгородского пользуются центральным водопроводом
19 апреля 2024, 08:50, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко после личного приема граждан рассказал о том, как власти решат проблему с центральным водопроводом в селе Славгородском. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.
"Один из вопросов был связан с организацией центрального водоснабжения для жителей села Славгородское города Славгорода. Сейчас система работает только примерно для трети жителей, а остальные вынуждены бурить скважины самостоятельно. Вода в них недостаточного качества", – отметил Томенко.
Он рассказал, что для решения проблемы по улицам Льва Толстого и Мира нужно проложить 8,4 километра водопроводных сетей. На проведение этих работ из бюджета выделили 22 млн рублей и уже к 1 июня все планируют закончить.
09:16:31 19-04-2024
Такое впечатление как будто это единственное село в крае без водопровода, ничего страшного пробурят скважины и будет им счастье как и большинству сельских жителей.
09:17:01 19-04-2024
- "На проведение этих работ из бюджета выделили 22 млн рублей и уже к 1 июня все планируют закончить." ==== Прямо фантастика! Как у китайцев - задумали - сделали.