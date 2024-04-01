Томенко рассказал, какие компенсации получат пострадавшие от паводка в Алтайском крае

Также глава региона обсудил вопросы восстановления инфраструктуры

01 апреля 2024, 15:45, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе оперативного совещания обсудил вопросы ликвидации последствий паводка и выплаты компенсаций пострадавшим, сообщает правительство региона.

Напомним, с 30 марта в регионе действует режим ЧС в связи с паводком. Томенко подчеркнул, что введение режима ЧС позволило "быстро реагировать на ситуацию в разных частях края, не допустить гибели людей, серьезных разрушений, полной потери жилья и имущества". Наиболее сложная ситуация в Михайловском и Первомайском районах.

Глава региона подчеркнул, что сейчас "все силы направлены на то, чтобы не допустить ухудшения ситуации, и как можно быстрее стабилизировать обстановку". В связи с этим он дал несколько поручений профильным ведомствам.

В Алтайском крае обсудили вопросы ликвидации последствий паводка / Фото: Антон Федотов

"Во-первых, в рамках общекраевого режима ЧС необходимо конкретизировать границы населенных пунктов и муниципалитетов, где обстановка остается опасной и требуются наиболее серьезные меры реагирования. Во-вторых, сегодня будут приняты решения о мерах поддержки пострадавшим. В населенных пунктах, которые будут определены после уточнения границ действия ЧС, в случае подтопления приусадебных участков, речь идет о 10 тысячах рублей на домовладение. А там, где вода зашла в дома, - о 30 тысячах рублей. В-третьих, там, где это необходимо, в оперативном режиме нужно приводить в порядок инфраструктуру. Это касается в первую очередь дорог", – сказал губернатор.

В крае в результате паводка (по последним данным) подтоплено 943 приусадебных участка и 478 жилых домов в девяти муниципальных образованиях. В 16 муниципальных образованиях зафиксированы локальные подтопления талыми водами. Сохраняются ограничения движения на девяти участках дорог в Михайловском, Завьяловском, Солонешенском, Волчихинском, Бурлинском, Новичихинском районах. Нет доступа к селу Ракиты.Как объяснил начальник регионального Гидрометцентра Дмитрий Савин, активное снеготаяние в крае происходило в течение марта. В итоге снег сошел в большинстве районов с 27 по 31 марта - это раньше обычного на 5-8 дней. При этом среднемесячная температура воздуха превысила норму на три градуса. Из-за промерзшей почвы инфильтрация воды практически отсутствовала, что и повлияло на развитие ситуации.