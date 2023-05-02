Томенко рассказал о работах на коммунальном мосту в Бийске

В течение суток проезд по понтонному мосту, который пришлось закрыть в выходные из-за подъёма уровня воды в Бии, откроют

02 мая 2023, 21:26, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что следит за работой на коммунальном мосту в Бийске. В своём Telegram-канале он заявил, что дорожники работают по намеченному графику, однако в сложившейся ситуации есть и трудности.

"В выходные из-за серьёзно поднявшегося уровня воды в реке Бии пришлось временно закрыть понтонный мост – один из путей объезда", – рассказал губернатор, отметив, что в течение суток мост откроют.

Также с 2 мая закроют движение трамваев по коммунальному мосту. Томенко назвал это необходимой мерой. Вместе с тем нужно сделать всё возможное, чтобы минимизировать дискомфорт. По этому поводу губернатор поговорил с главой города Виктором Щигревым, которому напомнил о необходимости крайне внимательно отнестись к организации пассажирских перевозок.