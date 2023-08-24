Он отметил, что предприятие сразу включилось в улучшение инфраструктуры региона

24 августа 2023, 14:33, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о работе Барнаульского станкостроительного завода. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Томенко отметил, что в прошлом году на предприятии организовали работу по созданию опор для для освещения дорог. Сразу после этого завод включился в процесс улучшения инфраструктуры региона.

Завод произвел больше 800 комплектов опор, фундаментов и кронштейнов под светильники, которые использовали при реконструкции моста через Обь.

Сейчас же предприятие продает свою продукцию в Ростов-на-Дону, Мурманск, Красноярск.