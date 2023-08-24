Томенко рассказал о работе Барнаульского станкостроительного завода
Он отметил, что предприятие сразу включилось в улучшение инфраструктуры региона
24 августа 2023, 14:33, ИА Амител
Фото: t.me/tomenko_22
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о работе Барнаульского станкостроительного завода. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Томенко отметил, что в прошлом году на предприятии организовали работу по созданию опор для для освещения дорог. Сразу после этого завод включился в процесс улучшения инфраструктуры региона.
Завод произвел больше 800 комплектов опор, фундаментов и кронштейнов под светильники, которые использовали при реконструкции моста через Обь.
Сейчас же предприятие продает свою продукцию в Ростов-на-Дону, Мурманск, Красноярск.
15:27:51 24-08-2023
Опять начались предвыборные судороги? Его и без них выберут, не понял еще что ли? Тут и на выборы идти не надо, от нас ничего не зависит
15:28:46 24-08-2023
Да он везде! Хотя бы ради приличия других показывали кандидатов и их пустые обещания. А то тут сильно навязчиво уже. мы поняли, чт выбора у нас нет, поэтому и на выборы смысла идти нет
15:57:09 24-08-2023
перец (15:28:46 24-08-2023) Да он везде! Хотя бы ради приличия других показывали кандида... Так Вы про Булаева забыли, он тоже тут каждый день пиарится)))
08:05:41 25-08-2023
перец (15:28:46 24-08-2023) Да он везде! Хотя бы ради приличия других показывали кандида... Вчера по ГТРК что-то мямлили какие-то непомерно распухшие от дум за пенсионеров и судьбы Родины тётки, за которых не то, чтобы голосовать, а в соседней кабинке оказаться неприятно...
08:07:58 25-08-2023
завод должен станки делать, а он опоры выпускает... ну хоть так на плаву держится
08:24:56 25-08-2023
Гость (08:07:58 25-08-2023) завод должен станки делать, а он опоры выпускает... ну хоть ... никогда это предприятие станки не выпускало. Другим они живут.
09:51:19 25-08-2023
Мимопроходящий (08:24:56 25-08-2023) никогда это предприятие станки не выпускало. Другим они живу... Вы не правы,в советское время всё таки делали и станки ,но ,конечно ,основная продукция была другая.
12:20:41 25-08-2023
Мимопроходящий (08:24:56 25-08-2023) никогда это предприятие станки не выпускало. Другим они живу... Они даже стиральные машинки выпускали и цепи