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Томенко рассказал о работе над отчетом для выступления в АКЗС

Выступать с ним глава региона будет на следующей неделе

21 апреля 2024, 10:40, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: @tomenko_22
Виктор Томенко / Фото: @tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о работе над отчетом, с которым ему предстоит выступать в АКЗС. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Заканчиваю работу над отчетом о работе правительства, с которым в середине следующей неделе мне предстоит выступить перед депутатами краевого Заксобрания, а фактически – перед всеми жителями Алтайского края", – написал Томенко.

Он отметил, что в прошлом году рассказывал о том, чего его команда добилась за прошедшие пять лет. В новом отчете также нужно будет поговорить о планах на будущее.

Виктор Томенко итоги года
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Комментарии 4

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Гость

10:52:12 21-04-2024

О ПЛАНАХ...Хотелось бы,чтобы подумали о жилье для молодых. Ни купить, ни снять! Цены-ужас!!!А потом удивляемся, почему молодежь уезжает из региона, почему такая низкая рождаемость.

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Иван

11:32:44 21-04-2024

Собираетесь увеличивать ЗП районным муниципальным служащим? Многие сотрудники буквально на чемоданах сидят и в основном это люди младше сорока, в пятницу обсуждали с коллегами, некоторые начали активный поиск новой работы, а за забором очереди нет, в комитет по образованию заведующей РМК приняли техничку из больницы, а с понедельника выходит в образование нянечка из детского сада, о каком профессионализме может идти речь. Если дальше так пойдет, то не за горами массовый отток квалифицированных кадров, благо сейчас есть куда пойти.

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Гость

12:34:41 21-04-2024

Очень много воды.

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Гость

21:17:01 21-04-2024

В музыкальную школу 5 требуется специалист по кадрам - второй год, зп - мрот, восьмичасовой рабочий день. Прорыв !

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