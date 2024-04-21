Томенко рассказал о работе над отчетом для выступления в АКЗС

Выступать с ним глава региона будет на следующей неделе

21 апреля 2024, 10:40, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: @tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о работе над отчетом, с которым ему предстоит выступать в АКЗС. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Заканчиваю работу над отчетом о работе правительства, с которым в середине следующей неделе мне предстоит выступить перед депутатами краевого Заксобрания, а фактически – перед всеми жителями Алтайского края", – написал Томенко.

Он отметил, что в прошлом году рассказывал о том, чего его команда добилась за прошедшие пять лет. В новом отчете также нужно будет поговорить о планах на будущее.