Томенко рассказал о строительстве жилья для соцнайма в Алтайском крае

Несколько тружеников сельского хозяйства уже получили ключи от домов

11 июля 2024, 21:45, ИА Амител

Дома в селе Дружба / Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

В Алтайском крае работникам сельского хозяйства по социальному найму вручили ключи от домов, построенных по специальной программе. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Виктор Томенко.

Первые подобные дома начали строить в селе Дружба. 11 зданий уже возвели, еще семь строят сейчас. Краевые власти обратились в Минсельхоз, чтобы получить софинансирование на реализацию проекта.

Первые дома получили труженики сельского хозяйства.