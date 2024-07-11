Томенко рассказал о строительстве жилья для соцнайма в Алтайском крае
Несколько тружеников сельского хозяйства уже получили ключи от домов
11 июля 2024, 21:45, ИА Амител
В Алтайском крае работникам сельского хозяйства по социальному найму вручили ключи от домов, построенных по специальной программе. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Виктор Томенко.
Первые подобные дома начали строить в селе Дружба. 11 зданий уже возвели, еще семь строят сейчас. Краевые власти обратились в Минсельхоз, чтобы получить софинансирование на реализацию проекта.
Первые дома получили труженики сельского хозяйства.
"Их получили Игорь Геннадьевич Пермяков, тракторист-машинист сельхозпроизводства компании "Сатурн", Андрей Вячеславович Бурнашов, тоже работающий трактористом-машинистом, но на "Вирте". А также участковый педиатр Бочкаревской врачебной амбулатории Анна Викторовна Козлова и менеджер отдела транспортной логистики Бочкаревского пивоваренного завода Варвара Александровна Тарасова", – сказал Томенко.
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