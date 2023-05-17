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Томенко рассказал о встрече с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко

Глава региона подчеркнул, что они обсудили различные вопросы, которые сейчас волнуют жителей Алтайского края

17 мая 2023, 23:21, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22
Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о встрече с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. В своём Telegram-канале он заявил, что рассказал спикеру о текущем положении дел в регионе, о планах по социально-экономическому развитию на текущий год, а также об организации работы с семьями наших военнослужащих, которые выполняют свой долг в зоне СВО.

Глава региона подчеркнул, что они обсудили различные вопросы, которые сейчас волнуют жителей Алтайского края, в том числе низкие цены на продукцию аграриев, влияние санкций на предприятия, дефицит сотрудников в системе здравоохранения, а также тарифы на ЖКХ.

"Поблагодарил Валентину Ивановну за поддержку и сотрудничество – за то, что наши инициативы в процессе законотворческой деятельности всегда предметно рассматриваются и решения принимаются с их учётом", – написал Томенко. 

Комментарии 4

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Гость

07:32:13 18-05-2023

Бабушка ещё в деле ?

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Ольга

09:29:12 18-05-2023

Жителей края волнуют низкие доходы и высокие цены.

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Гость

12:11:19 18-05-2023

так старая она

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Бродяга

02:36:11 19-05-2023

Молодец Матвиенко, всегда давит на губеров, чтобы те социалку поднимали.

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