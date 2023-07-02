Томенко рассказал об обновлении барнаульского драмтеатра

На проведение выделили 22 миллиона рублей

02 июля 2023, 09:10, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, как обновляется театр драмы в Барнауле. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Наш краевой театр драмы имени Шукшина – настоящая гордость всей Сибири. В течение 101-го сезона, который завершился в мае, было шесть успешных премьер, большие гастроли по районам края. Новая постановка "Антигона" завоевала международную награду – золотой диплом премии "Золотой Трезини" за лучшие декорации", – отметил глава региона.

Он добавил, что в перерыве здесь начали ремонтировать паркет и сиденья. Вместе с Минкультом на проведение работ выделили 22 миллиона рублей.