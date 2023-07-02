Томенко рассказал об обновлении барнаульского драмтеатра
На проведение выделили 22 миллиона рублей
02 июля 2023, 09:10, ИА Амител
Фото: телеграм-канал Виктора Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, как обновляется театр драмы в Барнауле. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.
"Наш краевой театр драмы имени Шукшина – настоящая гордость всей Сибири. В течение 101-го сезона, который завершился в мае, было шесть успешных премьер, большие гастроли по районам края. Новая постановка "Антигона" завоевала международную награду – золотой диплом премии "Золотой Трезини" за лучшие декорации", – отметил глава региона.
Он добавил, что в перерыве здесь начали ремонтировать паркет и сиденья. Вместе с Минкультом на проведение работ выделили 22 миллиона рублей.
10:02:05 02-07-2023
А про музей он там ни чего не писал нового, ну отдали бы уже под многоэтажки лучше, чем этот памятник бездарности в центре города
11:52:56 02-07-2023
Так там нормальные кресла были, вполне удобные. Зачем менять? Если только некоторые подремонтировать. А за постановку "Антигона" отдельное спасибо. Молодцы. Голосовал за получение драмтеатром премии "Золотой Трезини" и рад, что эту премию получили. Жду новый сезон. Коллективу творческих успехов.
15:37:48 02-07-2023
В музыкальном кресла поменяли - в них сидеть невозможно, неудобные. Посмотрим какие здесь поставили.