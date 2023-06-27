Томенко рассказал об открытии ледового дворца в Бийске

С учетом федерального финансирования на строительство "Прогресса" было направлено 543,7 миллиона рублей

27 июня 2023, 22:04, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что в Бийске запустили ледовый дворец "Прогресс". В своем Telegram-канале он пояснил, что там есть крытый каток площадью 4,5 тысячи квадратных метров, тренажерный зал и места для занятия фитнесом и хореографией.

Глава региона отметил, что жители Бийска неоднократно обращались и в местную администрацию, и в Минспорт с просьбой построить ледовую арену для тренировок.

"Решение этого вопроса было непростым. Подобные сооружения – достаточно дорогие. Поэтому мы на уровне правительства края добились поддержки Минспорта РФ – он был включен в федеральный проект "Спорт – норма жизни". С учетом федерального финансирования на строительство "Прогресса" было направлено 543,7 миллиона рублей", – рассказал он.

Строительство началось еще в 2021 году, однако в 2022 году планы мог нарушить рост цен на ряд материалов. Исправить ситуацию властям удалось, и сейчас дворец построен по самым современным технологиям, готов принимать спортсменов.