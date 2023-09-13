Томенко рассказал, сколько миллионов потратят на отопление исторического универмага
Это тот самый универмаг купца Сухова, который до начала реставрации пытались продать за 1 рубль
13 сентября 2023, 10:55, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, как идет восстановление 140-летнего универмага купца Сухова в Барнауле. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Напомним, реставрацию начали в ноябре 2021 года. До этого здание много лет простояло без крыши – после пожара в новогоднюю ночь с 1997 на 1998 год.
Здание постепенно приобретает свой первоначальный вид, а окончательно реставрацию планируют завершить к 2025 году.
"В случае с универмагом Сухова был предоставлен заем в размере 7,5 млн рублей на новое котельное оборудование, которое позволит организовать систему отопления здания", – рассказал Томенко.
В 2017 году универмаг хотели продать. Причем сам комплекс площадью почти 2 тыс. квадратных метров оценили в 1 рубль, а вот землю – в 20 млн рублей. На последующих торгах, которые проводились в 2019-2020 годах, цена здания осталась неизменной, а участок "подешевел" до 14,9 млн рублей.
09:19:44 14-09-2023
А не проще снести и построить жилой дом. Вообще наводит на мысли о воровстве гос денег и дороги в районе центральный (гора)плохие росто ужасные а будут делать дорогу в новом микрорайоне не странно.