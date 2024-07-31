Томенко сообщил, что пока нет денег на "красивые" фасады на проспекте Ленина

Стоимость работ оценивается в 1,5 млрд рублей

31 июля 2024, 18:17, ИА Амител

Фасад здания на проспекте Ленина / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время прямой линии 31 июля заявил, что на ремонт 65 зданий на проспекте Ленина, которые находятся на красной линии, необходимо не менее 1,5 миллиарда рублей. Однако механизмов, чтобы за краевые деньги выполнить работы, сейчас нет. К вопросу могут вернуться к 300-летию Барнаула.

"Очень сложный вопрос. Когда-то за все отвечало советское государство. Сегодня действующее законодательство говорит, что за содержание домов отвечают собственники зданий. Необходимо проработать механизм, как отремонтировать фасады домов вдоль красных линий в Барнауле. Это в любом случае зона ответственности самих жителей. Направлять деньги можно из фонда капитального ремонта домов. Но там денег тоже недостаточно, чтобы удовлетворить все наши потребности", – заявил Томенко.

Глава региона также отметил, что необходимо следить за безопасностью людей, проживающих в домах, фасады которых нуждаются в ремонте. Отметим, что неоднократно барнаульцы жаловались на ужасный вид многих красивых зданий на проспекте Ленина в Барнауле.