Томенко сообщил, что пока нет денег на "красивые" фасады на проспекте Ленина
Стоимость работ оценивается в 1,5 млрд рублей
31 июля 2024, 18:17, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время прямой линии 31 июля заявил, что на ремонт 65 зданий на проспекте Ленина, которые находятся на красной линии, необходимо не менее 1,5 миллиарда рублей. Однако механизмов, чтобы за краевые деньги выполнить работы, сейчас нет. К вопросу могут вернуться к 300-летию Барнаула.
"Очень сложный вопрос. Когда-то за все отвечало советское государство. Сегодня действующее законодательство говорит, что за содержание домов отвечают собственники зданий. Необходимо проработать механизм, как отремонтировать фасады домов вдоль красных линий в Барнауле. Это в любом случае зона ответственности самих жителей. Направлять деньги можно из фонда капитального ремонта домов. Но там денег тоже недостаточно, чтобы удовлетворить все наши потребности", – заявил Томенко.
Глава региона также отметил, что необходимо следить за безопасностью людей, проживающих в домах, фасады которых нуждаются в ремонте. Отметим, что неоднократно барнаульцы жаловались на ужасный вид многих красивых зданий на проспекте Ленина в Барнауле.
19:18:37 31-07-2024
Позор нам. Говорят о туристическом наплыве, но везде на красной линии фасады хуже некуда. Голову поднимешь и полюбоваться нечем, как бы ничего не упало. А на что у нас есть деньги? Хорошо хоть здание краевой администрации отремонтировано. Если здание относится к культурному наследию, то о его наружном облике должны власти заботиться. Ведь если жители захотят облицовку сделать из плитки или еще чего-нибудь им не разрешат.
08:19:37 01-08-2024
Гость (19:18:37 31-07-2024) Позор нам. Говорят о туристическом наплыве, но везде на крас...
Какой дурак к вам едет-то? Селюки из Усть-Козлухи? А если в Горный и едет, то минует Барнаул.
19:48:46 31-07-2024
Зажали деньжат на облупившие сталинки центра, теперача ждем 3000-летите чего-то. А это минимум еще 6 лет.
20:04:07 31-07-2024
Посмотрите на Ленина 131. Один из самых красивых фасадов на всем проспекте Ленина. Но признан аварийным и подлежащим сносу. Мешается будущей строке? Кто заинтересованное в этом лицо?
00:15:46 01-08-2024
Гость (20:04:07 31-07-2024) Посмотрите на Ленина 131. Один из самых красивых фасадов на ... Немировский заинтересован в обратном !!!
20:05:05 31-07-2024
1500 млн / 63 = 23,8 млн на ремонт фасада одного здания.
21:58:07 31-07-2024
А где деньги собираемые на капремонт ?
00:01:55 01-08-2024
на ремонт фасадов денег нет, зато на свои элитные машины\виллы\яхты и так далее деньги есть.
00:42:06 01-08-2024
По итогу, если и дело дойдёт до ремонта, через подрядчиков и субподрядчиков ремонт будет производиться силами неквалифицированных мигрантов или студентов, с использованием самых дешёвых материалов! Как в прошлый раз, печальный итог на лицо...
07:57:23 01-08-2024
а на день города есть деньги , я считаю лучше ремонт зданиям сделать
08:20:19 01-08-2024
Ева (07:57:23 01-08-2024) а на день города есть деньги , я считаю лучше ремонт зданиям... Вам не кажется что денег выделяемых на проведение дня города мягко говоря не хватит ремонт фасадов
12:46:11 01-08-2024
123 (08:20:19 01-08-2024) Вам не кажется что денег выделяемых на проведение дня города... Хватит и еще останется ,столько денег реально в никуда , зачем эти артисты, салют и прочее
08:10:37 01-08-2024
Про денег нет и вы держитесь мы уже однажды слышали. Но сдается мне, что алтайские власти слабо разбираются в законах, согласно которым лица, которые проживают в объектах культурного наследия имеют льготы и право на компенсацию затрат на ремонт.
Во время визитов больших чиновников из МСК облезлые и обшарпанные фасады исторических зданий затягивают сетками и баннерами, вместо того чтобы попросить средства из федерально бюджета на их ремонт. А в местах посещений объектов воняет свежей краской, потому что местные власти занимаются банальной показухой.
12:12:29 01-08-2024
Надо подождать, у "Селфа" много работы сейчас, дойдет и ваша очередь. К этому времени уж без сомнения будут в аварийном состоянии.
18:10:50 01-08-2024
Если здание является объектом культурного наследия, то просто так его ремонтировать нельзя. Как правило, фасад является предметом охраны. И вообще, это будет уже не ремонт, а реставрация. Там совсем другие деньги и сроки выполнения работ. Открытые данные Минкульта (https://okn-mk.mkrf.ru/maps) говорят, что на пр. Ленина около двух десятков ОКН, причем все местного и регионального значения, соответственно, федеральных средств не дождемся на их реставрацию.