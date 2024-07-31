НОВОСТИОбщество

Томенко сообщил, что пока нет денег на "красивые" фасады на проспекте Ленина

Стоимость работ оценивается в 1,5 млрд рублей

31 июля 2024, 18:17, ИА Амител

Фасад здания на проспекте Ленина / Фото: amic.ru
Фасад здания на проспекте Ленина / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время прямой линии 31 июля заявил, что на ремонт 65 зданий на проспекте Ленина, которые находятся на красной линии, необходимо не менее 1,5 миллиарда рублей. Однако механизмов, чтобы за краевые деньги выполнить работы, сейчас нет. К вопросу могут вернуться к 300-летию Барнаула.

"Очень сложный вопрос. Когда-то за все отвечало советское государство. Сегодня действующее законодательство говорит, что за содержание домов отвечают собственники зданий. Необходимо проработать механизм, как отремонтировать фасады домов вдоль красных линий в Барнауле. Это в любом случае зона ответственности самих жителей. Направлять деньги можно из фонда капитального ремонта домов. Но там денег тоже недостаточно, чтобы удовлетворить все наши потребности", – заявил Томенко.

Глава региона также отметил, что необходимо следить за безопасностью людей, проживающих в домах, фасады которых нуждаются в ремонте. Отметим, что неоднократно барнаульцы жаловались на ужасный вид многих красивых зданий на проспекте Ленина в Барнауле.

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НОВОСТИОбщество

Барнаул Виктор Томенко Прямая линия
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Комментарии 15

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Гость

19:18:37 31-07-2024

Позор нам. Говорят о туристическом наплыве, но везде на красной линии фасады хуже некуда. Голову поднимешь и полюбоваться нечем, как бы ничего не упало. А на что у нас есть деньги? Хорошо хоть здание краевой администрации отремонтировано. Если здание относится к культурному наследию, то о его наружном облике должны власти заботиться. Ведь если жители захотят облицовку сделать из плитки или еще чего-нибудь им не разрешат.

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Гость

08:19:37 01-08-2024

Гость (19:18:37 31-07-2024) Позор нам. Говорят о туристическом наплыве, но везде на крас...
Какой дурак к вам едет-то? Селюки из Усть-Козлухи? А если в Горный и едет, то минует Барнаул.

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Петро

19:48:46 31-07-2024

Зажали деньжат на облупившие сталинки центра, теперача ждем 3000-летите чего-то. А это минимум еще 6 лет.

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Гость

20:04:07 31-07-2024

Посмотрите на Ленина 131. Один из самых красивых фасадов на всем проспекте Ленина. Но признан аварийным и подлежащим сносу. Мешается будущей строке? Кто заинтересованное в этом лицо?

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Иван

00:15:46 01-08-2024

Гость (20:04:07 31-07-2024) Посмотрите на Ленина 131. Один из самых красивых фасадов на ... Немировский заинтересован в обратном !!!

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Гость

20:05:05 31-07-2024

1500 млн / 63 = 23,8 млн на ремонт фасада одного здания.

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Гость

21:58:07 31-07-2024

А где деньги собираемые на капремонт ?

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Саня

00:01:55 01-08-2024

на ремонт фасадов денег нет, зато на свои элитные машины\виллы\яхты и так далее деньги есть.

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Константин

00:42:06 01-08-2024

По итогу, если и дело дойдёт до ремонта, через подрядчиков и субподрядчиков ремонт будет производиться силами неквалифицированных мигрантов или студентов, с использованием самых дешёвых материалов! Как в прошлый раз, печальный итог на лицо...

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Ева

07:57:23 01-08-2024

а на день города есть деньги , я считаю лучше ремонт зданиям сделать

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123

08:20:19 01-08-2024

Ева (07:57:23 01-08-2024) а на день города есть деньги , я считаю лучше ремонт зданиям... Вам не кажется что денег выделяемых на проведение дня города мягко говоря не хватит ремонт фасадов

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Гость

12:46:11 01-08-2024

123 (08:20:19 01-08-2024) Вам не кажется что денег выделяемых на проведение дня города... Хватит и еще останется ,столько денег реально в никуда , зачем эти артисты, салют и прочее

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Гость22

08:10:37 01-08-2024

Про денег нет и вы держитесь мы уже однажды слышали. Но сдается мне, что алтайские власти слабо разбираются в законах, согласно которым лица, которые проживают в объектах культурного наследия имеют льготы и право на компенсацию затрат на ремонт.
Во время визитов больших чиновников из МСК облезлые и обшарпанные фасады исторических зданий затягивают сетками и баннерами, вместо того чтобы попросить средства из федерально бюджета на их ремонт. А в местах посещений объектов воняет свежей краской, потому что местные власти занимаются банальной показухой.

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Гость

12:12:29 01-08-2024

Надо подождать, у "Селфа" много работы сейчас, дойдет и ваша очередь. К этому времени уж без сомнения будут в аварийном состоянии.

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Дмитрий

18:10:50 01-08-2024

Если здание является объектом культурного наследия, то просто так его ремонтировать нельзя. Как правило, фасад является предметом охраны. И вообще, это будет уже не ремонт, а реставрация. Там совсем другие деньги и сроки выполнения работ. Открытые данные Минкульта (https://okn-mk.mkrf.ru/maps) говорят, что на пр. Ленина около двух десятков ОКН, причем все местного и регионального значения, соответственно, федеральных средств не дождемся на их реставрацию.

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